Ob 9.37 je osebno vozilo v Solkanu zbilo pešca, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev NMP Nova Gorica.



Poškodovanega pešca so oskrbeli in prepeljali v SB Šempeter pri Gorici.

