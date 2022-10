Vlada in Fides podpisala sporazum, mladi zdravniki močno razočarani: to pravijo (VIDEO)

Vladna stran in Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides sta podpisala sporazum o prekinitvi za danes napovedane zdravniške stavke. Vlada se s sporazumom zavezuje, da bo ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja oblikovala do 1. aprila prihodnje leto in ga nato do 30. junija vložila v zakonodajni postopek. Zavezuje se tudi, da bo omogočila ločeno urejanje specifik, povezanih z delom, odgovornostjo in s plačilom zdravnikov in zobozdravnikov.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je Fidesu zahvalil za »konstruktivna pogajanja in razumevanje situacije«. Gregor Zemljič iz Fidesa pa je povedal: »Gre za velik korak, za desetletni cilj Fidesa.«

Mladi zdravniki: Dobili nismo ničesar, razen obljub

Na podpis sporazuma so se odzvali Mladi zdravniki Slovenije, ki jih podpis sporazuma ni navdal z optimizmom. »Zdravnik na začetku kariere dela še naprej na urgenci za 5,5 evrov neto na uro, vrhunski nevrokirurg operira možgane za 14,4 evrov na uro. Razočaranje med mladimi in tudi mnogimi starejšimi zdravniki je veliko. Že sedaj imamo 1000 zdravnikov premalo, ne mine teden, ko ne izvemo za odhod še kakšnega zdravnika iz sistema. Drvimo v smer balkanskega zdravstva,« so sporočili po podpisu sporazuma.

Pravijo, da so nezadovoljni, zato vladi sporočajo, naj ukrepa takoj. »Nismo mi tisti, ki vodimo zdravstveni sistem. Obljube in zaveze so vam in nam dali politiki. Zakaj ne verjamemo obljubam države? Ker ta goljufa vas in nas, ko obljublja in zaračunava vsem dostopne storitve, ki pa vidimo, da jih ni. In ker ne bi bilo prvič, da nas je kakšna vlada prinesla okoli. Upamo, da bo ta dokazala, da se motimo.«