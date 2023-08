Vlada bo potrjevala interventni zakon po poplavah: na mizi tudi delovne sobote

Vlada bo danes nadaljevala obravnavo predloga interventnega zakona za pomoč po poplavah v začetku meseca ter ga po napovedih tudi potrdila in po nujnem postopku poslala v DZ. Predvideni so ukrepi za nujno obnovo javne infrastrukture, poenostavitev postopkov in pridobivanja dovoljenj ter ukrepi za pomoč občinam, gospodarstvu in prebivalcem.

Urad vlade za komuniciranje je ob torkovi seji vlade, na kateri so ministri znova pretresali ukrepe, napovedal, da bo vlada končni predlog zakona potrdila predvidoma na današnji seji.

To so predlagani ukrepi:

Predlagani ukrepi bodo usmerjeni v nujno obnovo poškodovane ali uničene javne infrastrukture, v poenostavitev vrste postopkov in pridobivanja dovoljenj, poleg tega zakon vsebuje ukrepe za pomoč občinam, gospodarstvu in prebivalcem - tako neposredno gmotno prizadetim kot v smislu ohranitve delovnih mest, je navedel urad.

Med ukrepi bodo glede na napovedi nekaterih ministrov po seji vlade minuli četrtek vzpostavitev tehnične pisarne za izvedbo obnove, pospešitev pridobivanja dovoljenj za rekonstrukcije, izredna solidarnostna pomoč, brezplačna namestitev v državnih stanovanjih, moratorij na posojila, aktiviranje brezposelnih v okviru programa javnih del in hitro zaposlovanje tujih delavcev.

Omenjalo se je tudi solidarnostne sobote

Po srečanju predsednikov parlamentarnih strank minuli teden se je omenjalo tudi solidarnostne delovne sobote, oblikovanje solidarnostnega sklada za obnovo in izdajo državnih obveznic ter subvencioniranje obresti posojil pri nakupu novih strojev in opreme.

Druga sobota v mesecu do konca leta naj bi bila delovna Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog, da bi bile druge sobote v mesecu namenjene solidarnosti, torej skupaj štiri do konca leta. Podjetja bi se lahko prostovoljno odločila za delo in za to, da zaslužek na ta dan namenijo v sklad za obnovo. Delavec bi se odpovedal neto plačilu, enak znesek bi prispeval delodajalec, prav tako pa bi se država odpovedala prispevkom, pravi predlog.

Odprto pa med drugim ostaja vprašanje, kako in v kakšnem obsegu bodo k obnovi po poplavah prispevale banke. Premier Robert Golob je v torek po srečanju s predstavniki bančnega sektorja izrazil pričakovanje, da bodo banke svoje predloge ukrepov predstavile v 48 urah. Ta rok se tako izteka danes.