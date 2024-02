Visoki škornji: Za ženske, ki prisegajo na klasiko

Veliko modnih kosov lahko štejemo med klasike, in čeprav zanje velja, da so večni ter bomo z njimi bolj ali manj v koraku z modo, pridejo sezone, v katerih so določeni kosi še toliko bolj opevani kot sicer. In tako je letos z visokimi škornji. Jahaških, usnjenih (ali semiš) škornjev do kolen je letos ogromno med izbiro.

Gre za kos, ki opazno definira vaš osebni slog ali dnevno modno kombinacijo, poleg tega je izjemno praktičen in uporaben ob številnih priložnostih. Visoke škornje lahko nosimo praktično vse leto, no, le v najbolj vročih dneh ne bodo najbolj prijetni za nošnjo. A v kombinaciji z lahkimi boho oblekami delujejo krasno, pozimi pa bodo najlepše videti ob pletenini.

Angleško podeželje ali pisarna sredi mesta, visoki škornji sodijo praktično kamorkoli. Foto: Massimo Dutti

K priljubljenosti visokih škornjev je zagotovo veliko prispevala Kate Middleton, ki, tako kot princesa Diana, velja za modno ikono. Kate največkrat nosi škornje Penelope Chilvers, o katerih se po zadnji sezoni Krona spet več govori. Sicer pa so škornji britanske oblikovalke popularni vse od zaroke Williama in Kate in Penelope je ena izmed tistih, ki lahko potrdijo t. i. Kate učinek.

»Prvič je bila v naših škornjih fotografirana na dan, ko jo je za roko prosil princ William. Njena fotografija, kjer je v ozadju palača Blenheim, je zakrožila po spletu.

Kate Middleton je poskrbela, da so čevlji Penelope Chilvers postali ikonični in eden bolj zaželenih kosov. Foto: Profimedia

Nova princesa je bila svetu predstavljena v modelu Long Tassel in drugo je zgodovina. Nikoli ne bom pozabila tega dneva. Telefon ni nehal zvoniti in seveda smo v nekaj minutah vse razprodali,« je za modni portal Instyle povedala Chilversova.

Da gre za klasiko, dokazuje fotomaterial, saj je Kate od prve fotografije v njih, pred več kot dvajsetimi leti, še vedno (in to ne redko) fotografirana v teh ikoničnih škornjih. Ti več kot popolno odražajo njen modni slog. Zato chilvers še zdaleč niso edini visoki škornji, ki jih Kate nosi.

Modni oblikovalci so ustvarili neskončne različice visokih škornjev, kar vam omogoča izbiro glede na svoj okus in modni slog. Od klasičnih črnih usnjenih do drznih, živalskih vzorcev ali pa semiš tekstur. Pa smo šele pri materialih!

Usnjeni črni škornji z ravno platformo so vsestranski. Sploh, če je vaš slog nekoliko bolj formalen. Foto: Massimo Dutti

Med visokimi škornji lahko izbirate še med takšnimi s peto, platformo ali brez. Potem se moramo odločiti še med tistimi, ki so spredaj okrogli, kvadratni ali zaključeni v špico. Vse te možnosti le potrjujejo, da lahko prav vsaka med visokimi škornji najde takšne, ki bodo odražale njen slog.

