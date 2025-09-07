RESNICA O VINU

Vino in rekreacija: sta lahko popoln par?

Lahko vino in šport sobivata? V Sloveniji – vsekakor.
Fotografija: Vino in rekreacija nista naravna sovražnika. FOTO: Getty Images
Vino in rekreacija nista naravna sovražnika. FOTO: Getty Images

Janez Kušar
07.09.2025 ob 06:00
Janez Kušar
07.09.2025 ob 06:00

Slovenija je dežela, kjer imamo skoraj toliko rekreativcev kot vinogradov. Prav zato se pogosto zastavlja vprašanje: ali lahko vino in šport sobivata?

Odgovor je – da, če znamo ohraniti pravo mero.

Čeprav alkohol ni prva izbira športnikov, lahko vino v zmernih količinah najde svoje mesto v aktivnem življenjskem slogu.

Rdeče vino vsebuje antioksidante, med njimi resveratrol, ki naj bi imel protivnetne in kardioprotektivne učinke.

Strokovnjaki pa opozarjajo: zmernost je ključna. En kozarec vina po vadbi lahko prispeva k sprostitvi, večja količina pa lahko upočasni regeneracijo in negativno vpliva na obnovo mišic.

Psihološki učinek rituala

Marsikateri rekreativec si po vadbi privošči kozarec vina kot nagrado, obliko sprostitve ali del druženja. Psihologi potrjujejo, da lahko tak ritual celo spodbuja vztrajnost pri rekreaciji, dokler ne postane izgovor za pretirano pitje.

Športna doživetja z vinskim pridihom

V tujini so že priljubljeni tekaški dogodki z vinsko noto (Wine Runs), tudi v Sloveniji pa postajajo vse bolj razširjene rekreativne ture, ki združujejo gibanje in vinsko kulturo. Kolesarski izlet po Jeruzalemu ali pohod po Brdih z degustacijo vina? Zakaj pa ne.

Vino in šport nista nasprotnika

Vino in rekreacija torej nista naravna sovražnika. Nasprotno, lahko se odlično dopolnjujeta in prispevata k uravnoteženemu, kakovostnemu življenjskemu slogu. Pogoj pa je jasen: vino naj ne nadomešča vode, rekreacija pa naj ne postane izgovor za »vinoterapijo«.

Na zdravje – in na gibanje!

