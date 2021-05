Včeraj na Prešernovem trgu slavili zmago, danes policija že vodi prekrškovni postopek

Včeraj okoli 12. ure je na Prešernovem trgu potekala neprijavljena prireditev, kjer se je zbralo večje število ljudi. S tem so kršili zakon o javnih zbiranjih, saj je organizator izvedel prireditev, ne da bi jo prej prijavil policiji ali pridobil dovoljenja pristojnega organa, in zakon o nalezljivih boleznih, saj je na prireditvi sodelovalo večje število oseb, kot jih trenutno dovoljuje vladni odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2.Policisti proti znanim osebam že vodijo prekrškovni postopek, o preostalih osebah, ki so bile na prireditvi, pa še zbirajo potrebna obvestila in bodo v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali.»Policija zato ponovno poziva vse, da v času epidemije upoštevajo veljavne zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa in priporočila Nijz, še posebej glede zagotavljanja omejitve zbiranja, ustrezne distance na prostem in uporabe zaščitnih mask, ko ni mogoče zagotavljati ustrezne distance,« opozarjajo na PU Ljubljana.