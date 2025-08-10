Varno kupujte kozmetiko na spletu (Suzy)

DOBRO JE VEDETI

Britanska organizacija Which je pred kratkim opozorila na nevarnosti, ki prežijo na kupce kozmetike na spletu. Pogosto ponarejeni izdelki vsebujejo zdravju nevarne snovi.
Fotografija: Vsaj dve tretjini kozmetičnih izdelkov, kupljenih na spletnih tržnicah, sta verjetno ponarejeni. FOTO: Getty Images
Vsaj dve tretjini kozmetičnih izdelkov, kupljenih na spletnih tržnicah, sta verjetno ponarejeni. FOTO: Getty Images

10.08.2025 ob 21:00
10.08.2025 ob 21:00

Raziskava je pokazala, da sta vsaj dve tretjini kozmetičnih izdelkov, kupljenih na spletnih tržnicah, verjetno ponarejeni. Izmed 34 kupljenih izdelkov so ponaredke našli pri 4 od 11 izdelkov na Amazonu, 8 od 11 na eBayu, 5 od 6 na TikTok Shopu in vseh 6 na Vintedu.

Ugotovili so, da so ponaredki pogosto izdelani v nehigieničnih pogojih in lahko vsebujejo strupene kemikalije, kot so arzen, svinec in živo srebro. Takšna kozmetika lahko poškoduje vašo kožo in načne njeno zdravje. Kako se torej zavarovati pri nakupu?

Izberite zanesljivega ponudnika

Vedno kupujte kozmetiko v uradnih spletnih trgovinah, drogerijah ali znanih spletnih platformah (npr. Notino, Douglas, Lookfantastic, Sephora, uradne spletne strani blagovnih znamk ipd.). Izogibajte se nakupu na straneh brez kontaktnih podatkov ali sumljivih oglasih na družabnih omrežjih. Na spletni strani blagovne znamke preverite, kdo so njihovi uradni partnerji. Nekatere blagovne znamke, kot so The Ordinary, La Roche-Posay, MAC, objavijo seznam pooblaščenih prodajalcev.

Če je cena izdelka preveč ugodna, je to lahko znak, da gre za ponaredek. Kakovostni izdelki redko stanejo pol manj kot v uradnih trgovinah.

Preveč ugodna cena ni dober znak.

Več glav več ve

Pred nakupom preverite ocene na več spletnih mestih. Če več uporabnikov poroča, da izdelek ni enak kot v fizičnih trgovinah (npr. drugačna embalaža, vonj, tekstura), bodite previdni.

Ponaredki imajo pogosto embalažo, ki je malenkost drugačna – drugačna pisava, manjkajoče varnostne nalepke, nepopolni napisi, nenavadni logotipi ipd. Primerjajte jih s fotografijo na uradni spletni strani blagovne znamke. V raziskavi Which je imel ponarejeni Cerave Resurfacing Retinol Serum, kupljen na Amazonu, eBayu in Vintedu, drugačno embalažo in manjkajoče varnostne oznake ter drugačno konsistenco in barvo seruma.

Preverite možnost vračila

Zanesljive trgovine omogočajo vračilo izdelkov, če z njimi niste zadovoljni. Sumljive strani teh možnosti pogosto nimajo ali so njihovi pogoji nenavadno zapleteni. Vedno shranite račun in e-pošto s podrobnostmi naročila – to vam bo koristilo, če boste morali vložiti pritožbo ali dokazovati izvor izdelka.

 

Več iz te teme:

