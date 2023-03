V zagrebški restavraciji kuha robot (FOTO)

Če obiskujete restavracije, ste na krožnikih verjetno dobili že marsikaj, vseeno pa najbrž še niste zagrizli v specialiteto, ki jo je namesto človeka pripravil robotski kuharski chef. Po to doživetje se lahko odpravite v Zagreb na sosednjo Hrvaško, v Sci-Food bistro Bots&Pots. Tam robot pripravi jed od začetka do konca, osebje samo naloži v napravo sveže sestavine. Skuhati zna kar 70 različnih jedi, med drugim specialitete, kot so njoki z jagnjetino in črna rižota. Digitalne recepte za jedi, ki jih pripravlja, so sestavili vrhunski kuharski mojstri. Podobne restavracije sicer obstajajo tudi drugje po svetu; roboti mešajo in cvrejo pomfri in hamburgerje, delajo pice ali strežejo in dostavljajo obroke, toda po besedah solastnika zagrebške restavracije Hrvoja Bujasa »ni robota, ki bi iz sveže hrane naredil obrok v enem loncu«.

Kar sedem let je potreboval tim lastnikov, da je uresničil idejo. Restavracijo so odprli lani, investicija pa je znašala več kot milijon evrov. »Resnično je bil izziv ustvariti jedi, pripravljene za postrežbo iz svežih sestavin v najkrajšem možnem času in kar se da okusne,« poudarja Bujas. Gammachef, kakor kuharja imenujejo v restavraciji, naredi krožnike, ki so vedno enakega okusa in kakovosti, kar je za goste velika prednost. Dodatna prednost je, da gost vedno ve, koliko časa traja priprava s serviranjem. V kateri fazi priprave je jed, ki jo je naročil, gost lahko spremlja na digitalnem zaslonu. En robot lahko v 15 minutah pripravi štiri obroke.

Medtem ko človeški sodelavci v restavraciji dobijo napitnino v običajni obliki, je napitnina za robotskega kuharja malce drugačna. Njegovo delo lahko nagradite tako, da v kozarec za napitnine položite baterije, vijake in podobno. Seveda gre zgolj za šalo, ki zabava zaposlene in goste.