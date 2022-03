V Teksasu rajali kot v Tivoliju

Košarkarji Cedevite Olimpije in Dallas Mavericks so v nedeljo odigrali tekmi posebnega pomena. Zmaji so v nabito polnem Tivoliju premagali Partizan v ligi ABA, žrebički pa so z Ljubljančanom Luko Dončićem na svojem parketu v ligi NBA ugnali Utah Jazz.

»Navijači so iz tekme v tekmo glasnejši. Kot da je že končnica,« je bil navdušen Dončić po zmagi s 114:100, s katero je Dallas zavzel četrto mesto v zahodni konferenci. Morda je bila to že generalka pred končnico, v kateri se v tem trenutku obeta ravno spopad Teksašanov (izkupiček 46:29) in ekipe iz Salt Lake Cityja (45:30).

»Kaj bo zdaj prioriteta? Da si zagotovimo prednost domačega igrišča,« je bil jedrnat Dončić, ki pod Skalnim gorovjem v karieri še ni zmagal. Dallasov črni niz v areni Vivint sicer traja že od aprila 2016, tokrat pa je Dončić na domačem parketu z 32 točkami (met 11:21), 10 skoki in 5 asistencami pomagal do zasuka, ki ga je napovedal s trojko ob zvoku sirene tik pred polčasom.

»Luka je bil Luka. A nihče še ne vodi z 1:0,« je evforijo miril trener Jason Kidd. In z razlogom: Rudy Gobert, najboljši obrambni igralec v ligi, je zadnji hip ostal brez nastopa, poškodba že lep čas muči tudi Bojana Bogdanovića. Rudy ​Gay je bil prvi strelec ekipe z 18 točkami, medtem ko se je pri Dallasu s ključnimi trojkami (met z razdalje 7:11) izkazal Reggie Bullock, ki je tekmo končal s 23 točkami. »Pomembna zmaga, a pogledujemo tudi proti tretjemu mestu. Moramo ostati zbrani,« je Dončić razkril, da še ni obupal v lovu na Golden State, ki je imel še v nedeljo le dve zmagi več.

Irving za zgodovino

V Brooklynu je bilo vse v znamenju Kyrieja Irvinga, ki je kljub zavračanju cepiva proti covidu-19 ob ovacijah s tribun odigral prvo tekmo sezone tudi pred domačimi navijači. »Bilo je zgodovinsko. Hvaležen sem, da sem bil lahko z brati na parketu,« je po porazu proti Charlotte Hornets s 110:119 dejal Irving. Goran Dragić je za mrežice prispeval 7 točk ter po 6 skokov in asistenc v 30 minutah.

7 tekem mora še odigrati Dallas – proti LA Lakers, Clevelandu, Washingtonu, Milwaukeeju, Detroitu, Portlandu in San Antoniu.

Irving je imel sicer slab strelski večer, zgrešil je 15 od prvih 17 metov in dosegel 16 točk. Domači New York bodo črno-beli zapustili le še enkrat na zadnjih osmih tekmah sezone, ko se bo dokončno razplamtela bitka za končnico. Charlotte je Brooklyn pred večerno tekmo z Denverjem prehitel na 8. mestu vzhodne konference z identičnim izkupičkom 39:36, v tem trenutku bi se za preboj v končnico sršeni v dodatnih kvalifikacijah merili s Clevelandom (7.), Brooklyn pa že v tekmi za biti ali ne biti z 10. Atlanto.