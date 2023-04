V Splošni bolnišnici Murska Sobota omejili obiske zaradi covida

Zaradi vnovičnega porasta covidnih bolnikov so v murskosoboški splošni bolnišnici ponovno primorani omejiti obiske, in sicer na eno zdravo osebo na dan, za največ 15 minut, ob doslednem upoštevanju vseh epidemioloških predpisov. Prav tako je obvezna uporaba zaščitne maske za vse bolnike in obiskovalce, ki se gibljejo znotraj bolnišnice.