V smeri proti Ljubljani trčili trije

Ob 6.40 so na štajerski avtocesti pri priključku Šentjakob, smer Ljubljana, v naletu trčila tri osebna vozila.



Gasilci CZR Domžale in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, posuli razlite motorne tekočine in pregledali udeležence nesreče.



Voznica enega vozila se je lažje poškodovala.



Pomoč so ji nudili pripadniki medicinske ekipe Slovenske vojske, ki so vozili v koloni za udeleženci, in jo nato predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči iz Ljubljane.



Na kraju so posredovali tudi policisti in delavci Darsa, poroča uprava za zaščito in reševanje.

