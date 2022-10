V Škofji Loki nastavili eksplozivno sredstvo, sredi noči je počilo

V torek ob 21.45 je na Kidričevi cesti v Škofja Loki, prišlo do eksplozije v manjšem objektu. Gasilci PGD Škofja Loka in Stara Loka so na kraju ugotovili, da je bilo na zunanjem delu objekta nastavljeno eksplozivno sredstvo, ki je eksplodiralo in poškodovalo objekt.

Poškodovanih oseb ni bilo, poroča Uprava za zaščito in reševanje.