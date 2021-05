V peklenskem internatu odkrili posmrtne ostanke 215 otrok (VIDEO in FOTO)

Največji od internatov

V Kanadi so na zemljišču nekdanjega internata, ki so ga pred več kot stoletjem vzpostavili za asimilacijo staroselcev, odkrili posmrtne ostanke 215 otrok. Glede na prve ugotovitve so bili nekateri stari le tri leta, ko so umrli. Strokovnjaki so s pomočjo posebnega radarja potrdili posmrtne ostanke nekdanjih učencev šole v bližini Kamloopsa. To so pozno v četrtek sporočili iz plemena Tk'emlups te Secwepemc.Vodja plemenaje označila najdbo za neverjetno izgubo življenj, o kateri se je govorilo, ampak je vodstvo šole ni nikoli dokumentiralo. Začetne ugotovitve in odkritja bodo predvidoma objavili v poročilu prihodnji mesec. Trenutno skušajo v sodelovanju z mrliškim oglednikom in muzejem dodatno pojasniti okoliščine odkritja.Internat v Kamloopsu je bil največji od 139 internatov, ki so jih vzpostavili konec 19. stoletja, šolo je obiskovalo hkrati do 500 učencev. Upravljala ga je katoliška cerkev v imenu kanadske vlade od leta 1890 do 1969. V te šole so prisilno vpisali okoli 150.000 mladih Indijancev, Inuitov in Metisov. Učenci so bili pogosto fizično in spolno zlorabljeni, skušali so jih tudi odrezati od njihove kulture in jezika.Komisija za iskanje resnice in spravo je glede na dostopne informacije identificirala najmanj 3200 otrok, ki so umrli zaradi zlorab ali zanemarjanja, ko so obiskovali te šole. Točno število pa ostaja neznano.Kanadska vlada se je leta 2008 uradno opravičila, za kar je komisija kasneje imenovala kulturni genocid.