V Križankah so se poklonili malim borcem (FOTO)

V organizaciji Društva Viljem Julijan so sinoči v Križankah kljub slabemu vremenu organizirali že 4. dobrodelni koncert Viljem Julijan za otroke z redkimi boleznimi. Koncerta se je udeležila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je kot častna pokroviteljica imela kratek nagovor.

V Društvu Viljem Julijan so malim borcem do sedaj podarili že več kot 550.000 evrov. Zato so si želeli, da bi tudi s tokratnim koncertom zbrali čim več sredstev za otroke z redkimi boleznimi. Donacijo za otroke z redkimi boleznimi še lahko prispevate z SMS s ključno besedo VJ5 na 1919 (5 evrov) ali z nakazilom na TRR SI56 0400 1004 6908 898 (Društvo Viljem Julijan, ulica skladateljev Ipavcev 11, 3230 Šentjur).

»Dobrodelni koncert Viljem Julijan je veličasten in nepozaben dogodek v podporo vsem otrokom, ki imajo najtežja možna zdravstvena stanja, ki jih povzročajo redke bolezni. Koncert je zapuščina fantka Viljema Julijana, ki je preminil za smrtonosno redko boleznijo in je glas ljubezni, sočutja in srčnosti. Hkrati pa je glas upanja in podpore, ki jo mali borci in njihove družine tako zelo potrebujejo,« pravi predsednik društva Nejc Jelen.

Redke bolezni so žal pogosto zelo hude bolezni, ki večinoma prizadenejo otroke. So večinoma neozdravljive in pogosto smrtonosne v zgodnjem otroštvu. Ker je teh bolezni, med katere spadajo genetske bolezni, otroški rak, prirojene srčne napake in druge, več tisoč, je tudi malih borcev zelo veliko, so zapisali v sporočilu za javnost. Bolezni ne povzročajo samo fizičnih bolečin in trpljenja, ampak tudi velike psihične, čustvene in socialne stiske.

Otroci z redkimi boleznimi in njihove družine namreč doživljajo skrajne človeške stiske, mnogo družin se zaradi bremena bolezni znajde v materialni stiski, starši pa otrokom pogosto ne morejo nudi vse potrebne nege, terapij, pripomočkov in skrbi, ki jo ti potrebujejo.