V Grosuplje namesto v Medžugorje (FOTO)

Nekdanji bohinjski, že leto in tri mesece pa grosupeljski župnik Martin Golob je zaradi novodobnega pristopa in pozitivne energije med zaprtjem države zaradi epidemije postal pravi verski vplivnik na družabnih omrežjih. Svoje maše je prenašal po facebooku in s svojo vero v Boga ter življenjsko energijo opogumljal Slovenijo. Ko so se vrata cerkva spet lahko odprla, pa so njegovi verniki svojega spletnega glasnika želeli spoznati tudi v živo. Začutil sem, da se vsi skupaj želimo spoznati tudi v živo. Zato se že vse od sredine poletja zdi, da je Grosuplje postalo novo romarsko središče. Ne sam...