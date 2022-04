V Franciji zaprli volišča: Macron in Le Penova v drugi krog

V Franciji se bosta v drugem krogu predsedniških volitev, ki bo 24. aprila, pomerila dosedanji predsednik Emmanuel Macron in skrajna desničarka Marine Le Pen. Glede na izide vzporednih volitev je Macron dobil med 28,1 in 29,7 odstotka glasov, Le Penova pa med 23,3 in 24,7 odstotka.

Na tretje mesto se je uvrstil skrajni levičar Jean-Luc Melenchon, ki je glede na izide vzporednih volitev dobil med 19,8 in 20,5 odstotka glasov.

V Franciji so sicer vzporedne volitve danes pripravile tri različne agencije, Opinionway, Ifop in Harris, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V prvem krogu predsedniških volitev se je za položaj v Elizejski palači potegovalo 12 kandidatov.

Volitve je zaznamovala precej nizka udeležba - po ocenah na volišča ni prišlo med 26 in 29 odstotkov upravičencev.

Dokončna odločitev o zmagovalcu bo znana čez štirinajst dni, ko bo Francija doživela reprizo leta 2017. Tudi pred petimi leti sta se namreč v drugem krogu pomerila Macron in Le Penova. Tedaj je zmagal Macron s 66 odstotki glasov.