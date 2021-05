V Desusu odmeva možnost izključitve poslancev iz stranke

Trije kandidati za predsednika stranke

Ob zasedanju organov Desusa, na katerih sicer obravnavajo priprave na junijski kongres, ponovno odmeva vprašanje morebitnega odločanja o predlogu za izključitev poslancev iz stranke. Nekateri naj bi želeli tudi razrešitev predsednika sveta, a ta napoveduje, da bo v primeru odločanja o izključitvi poslancev iz stranke sam odstopil.Vodja poslancev Desusaje ob prihodu na sejo izvršnega odbora novinarjem pojasnil, da je danes že zasedalo vodstvo stranke, kjer je bilo živahno in burno. »Prepričevali smo en drugega. Upam, da bomo našli skupni jezik, da stranka pride do kongresa, kjer bomo izvolili vodstvo, ki naj bi konsolidiralo stranko.« Na vprašanje, ali še ni gotovo, ali bodo danes odločali o predlogu za začetek postopkov za izključitev poslancev iz stranke, je odgovoril, da je začasno vodjo Desusapozval, naj se enkrat že nekaj zgodi, ne le govori. Na vprašanje, ali izključitev poslancev zahteva tudi njegov matični lokalni odbor, pa je povedal, da ta odbor nima predsednika, ker je odstopil. Tako ne ve, kdo bo vodil postopek zoper njega. »To lahko naredijo, a morajo imeti utemeljitev. A te v nobenem primeru nimajo.«Na današnjem zasedanju organov strank se sicer predstavljajo trije kandidati za predsednika stranke:in. Jurša je dejal, da nima favorita, ki bi ga javno podprl. »Tisti, ki vztraja na izključitvi poslancev iz stranke in se zavzema za to, da postanemo neparlamentarna stranka, pa si ne zasluži podpore.« To je po njegovih navedbah Krope.Predsednik sveta Desusaje novinarjem dejal, da imajo na današnjem dnevnem redu priprave na junijski volilni kongres, po njegovih besedah pa imajo menda pripravljene »tudi neke razrešitve«, tudi njegovo. A zagotavlja, da do obravnave njegove razrešitve ne bo prišlo. Če bo prišlo do predloga točke dnevnega reda za izključitev poslancev iz stranke, bo namreč Urh sam odstopil z mesta predsednika sveta. Po njegovih besedah si želijo, da bi se zadeve v stranki končno uredile. »A dokler imamo take rušitelje in stranko v stranki, se to ne bo rešilo. To niso samo rušitelji, ampak tudi uničevalci Desus.« Če bi poslance izključili iz stranke, bi bil po njegovem mnenju to unikum v evropski, če ne svetovni politiki. Tako bi namreč Desus po njegovem mnenju postal neparlamentarna stranka.Poslanecpa je ob prihodu na sejo izvršnega odbora ugotavljal, da vendarle imajo enega zaveznika, in sicer dež: »Še dež joče za poslanci Desus.«Na poslansko skupino Desus sicer največkrat letijo kritike, češ da tudi po izstopu iz koalicije podpirajo vlado. Poslanci odgovarjajo, da so razumna opozicija, ki podpira dobre predloge katere koli strani. Med vodstvom in poslanci je sicer že dolgo napeto. Javno so si aprila prišli navzkriž tudi s Čoklovo.Izvršnemu odboru stranke, ki še poteka, bo ob 15. uri sledila seja sveta.