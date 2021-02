Milan Krek: Kriva bi lahko bila britanska različica (VIDEO)

Hojs: Od polnoči nove omejitve



Kreka skrbi britanska različica

V četrtek je bil delež novookuženih znova nekoliko večji kot dan poprej. V četrtek je bilo s PCR-testi potrjenih 912 primerov. Opravili so 4.484 PCR-testov in 20.446 hitrih testov. Število aktivnih primerov je nekoliko nižje kot dan prej. V državi je po podatkih sledilnika covida 19 trenutno 10.614 aktivnih primerov. Število ljudi na intenzivni negi je po dolgem času padlo pod sto.Prehod v naslednjo fazo, rumeno, se zdi vse bolj oddaljen. K temu je dodatno pripomoglo tudi poslabšanje epidemiološkega stanja v Obalno-kraški regiji, ki v soboto ponovno prehaja v rdečo fazo. Na tem območju bodo znova veljale številne omejitve gibanja Na dopoldanski novinarski konferenci so sodelovali notranji minister, direktor Nijz, vodja konzularnega sektorja na MZZin Slovenka, ki živi v Argentini,Vladna govorkaje pojasnila, da med občinami po včeraj potrjenih okužbah izstopajo: Celje 28, Domžale 27, Kranj 23, Škofja Loka 19, Velenje 18, Ljubljana 112, Maribor 38. Tudi včeraj je bilo v obalnih občinah potrjenih precej novih okužb, v Kopru 55, v Izoli in Piranu pa 15.Aleš Hojs je uvodoma je dejal, da bo od polnoči v Obalno-kraško regiji veljala omejitev gibanja znotraj regije, druženje ni več dovoljeno. Obalno-kraška regija se je spet obarvala rdeče, še bolj skrb vzbujajoče pa je, da je že zelo blizu črne faze, poudarja Hojs. Kot je razkril, po novem ni dovoljeno prehajanje regije niti v primeru, ko boste želeli prečkati regijo zaradi obiska trgovine, ki je ni v domačem kraju.»Obenem smo nekoliko redifinirali ukrepe, ki jih že poznate. Kot veste, je bilo v preteklosti gibanje omejeno na občine, tokrat pa smo se odločili, glede na to, da je epidemiološko stanje v občinah Obalno-kraške regije precej primerljivo, predvsem pa zato, ker gre zgolj za eno regijo, ki je pristala v rdečem, da omejimo gibanje na celotno regijo,« je dejal Hojs.Od polnoči so tako prepovedani prehodi iz regije in vanjo. Še vedno ostaja precej izjem, kot so prihod/odhod na delo, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in drugih dejavnosti, obisk zdravnika, itd.Direktor Nijz Milan Krek je dejal, da bi lahko bila vzrok za porast okužb tudi britanska različica. Podatke o razširjenosti še pričakujejo. V Sloveniji so odkrili 35 primerov angleške različice. Pred dvema tednoma so odkrili dva primera, potem osem in zdaj 35. To pomeni, da smo v eksponentni rasti, v populaciji je virus zagotovo prisoten, je dejal Krek.Poleg Obalno-kraške regije imamo po besedah Kreka še en problem, in sicer, da ostale regije ne prehajajo iz oranžne faze v rumeno. Situacija se tudi v ostalih regijah počasi slabša, kar je težko opaziti, če stanja ne spremljaš z občutljivimi instrumenti, je še dodal Krek.Šter je znova ponovil, da nenujna potovanja še vedno odsvetujejo. Po družbenih omrežjih je zakrožila informacija, da je Zanzibar trenutno precej varen za potovanja. A po besedah Štera so bili sredi tega tedna obveščeni o smrti slovenskega turista na tem rajskem otoku. Pokojni je bil najprej hospitaliziran, a je izgubil bitko z boleznijo.