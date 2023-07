V čelnem trčenju umrla ena oseba

V soboto okog 22. ure se je na cesti Bukovica - Dolenja vas, izven naselja Bukovica, zgodila hujša prometna nesreča. Po prvih podatkih policije je prišlo do čelnega trčenja med dvema osebnima avtomobiloma. V nesreči je ena oseba, izgubila življenje. Ostali udeleženci so bili v nesreči poškodovani in so bili z reševalnim vozilom odpeljani v zdravstveno ustanovo.

Policisti so nekaj minut čez polnoč v sporočilu za javnost zapisali, da ogled na kraju nesreče še poteka. Cesta je bila zaprta.

O nesreči so poročali tudi na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Zapisali so, da so pri odpravljanju posledic nesreče posredovali gasilci PGD Škofja Loka, ki so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili dve osebi, odklopili akumulatorja, osvetljevali kraj dogodka, posuli po razlitih motornih tekočinah, očistili vozišče, nudili pomoč delavcem vlečne službe pri nalaganju vozil ter nudili pomoč pri oskrbi v nesreči poškodovanih oseb reševalcem NMP Škofja Loka in Kranj. V nesreči je bilo šest poškodovanih oseb.