V sredo zvečer se je neurje razbesnelo v Zagorski dolini pod Trojanami. Nad Orehovico, Polšino, Izlakami, Kračami in Šemnikom je voda zaradi obilnih padavin drla na več krajih. Začasno so morali zapreti regionalno cesto med Zagorjem ob Savi in Trojanami. Že včeraj zjutraj je promet potekal neovirano, z izjemo čakanja pri semaforjih zaradi del na regionalni cesti in kolesarski stezi Primoža Rogliča v Kisovcu in na Izlakah. Nič ni kazalo na dramatične razmere, a te so žal zahtevale življenje. 112 gasilcev je posredovalo. V zaselku Smučidol je bilo neurje usodno za 40-letno domačinko Urško Voze...