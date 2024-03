Upoštevajte ta cvetličarski nasvet, da se tulipani v vazi ne bodo povesili

Prve cvetoče cvetlice in grmi že naznanjajo prihod pomladi, polne cvetja pa so tudi stojnice na tržnici, kjer lahko najdemo ogromno pisanih tulipanov. Prav ta vrsta cvetja je v sezoni ravno spomladi in v tem času si z njo krasimo tudi svoje domove. A pogosto se zgodi, da se tulipani, ko jih prinesemo domov ter jih postavimo v vazo, povesijo.

Kot pravi cvetličar, na katerega smo naleteli na Instagramu, gre za temperaturni šok, ki ga cvetlice doživijo, ko jih s tržnice prinesemo domov.

