Umrl predsednik, ki je jokal na Titovem pogrebu (VIDEO)

V bolnišnici v Lusaki je umrl, predsednik Zambije med 1964 in 1991. Star je bil 97 let, v bolnišnici pa so ga zdravili zaradi pljučnice. Oblasti v tej afriški državi so razglasile 21-dnevno žalovanje za herojem neodvisnosti.Številni Zambijci si bodo nekdanjega predsednika zapomnili po tem, da ga ni bilo sram jokati v javnosti. Po tem, da je točil solze na pogrebumaja 1980, so si ga zapolnili tudi številni prebivalci tedanje Jugoslavije.Večino hladne vojne je bil Kaunda podpornik gibanja neuvrščenih. Bil je tesni Titov prijatelj in v Lusaki celo dal zgraditi posebno hišo, da je v njej prebival jugoslovanski voditelj, kadar je prišel na obisk. Kljub več nesoglasjem je imel dobre odnose tudi z ameriškimi voditelji ter romunskim dolgoletnim predsednikom. Pred prvo zalivsko vojno je bil v prijateljskih odnosih s, prek katerega je za svojo državo zagotavljal nafto. Po iraškem dolgoletnem voditelju so poimenovali številne ulice v Zambiji.Od leta 1973 je bila njegova vladavina vse bolj avtokratska. Zaradi vse večjih gospodarskih težav in vse večjega mednarodnega pritiska po več demokracije, ki so vodili do tridnevnih protestov v prestolnici Zambije, ga je vojska poskušala odstraniti z oblasti. Na volitvah je bil poražen.