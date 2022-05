Učenci počastili Plečnikovo leto

V Savinovem likovnem salonu v Žalcu, ki letos praznuje 50 let delovanja, bo do 11. junija odprta razstava učencev devetih osnovnih šol Spodnje Savinjske doline, sodelovalo jih je 257 pod vodstvom 22 mentoric in enega mentorja. Letošnja nosi naslov Slikarski in arhitekturni prostor, z njo pa bodo počastili 150. obletnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, ki je s svojimi deli zaznamoval tri evropske prestolnice – Dunaj, Prago in Ljubljano.

Uporabljali so različne tehnike.

Mladi likovniki so na ogled postavili kar 150 del v različnih tehnikah, večinoma individualnih, nekaj pa tudi skupinskih. Razstavo sta postavili likovni pedagoginji Breda Bračko z OŠ Griže in Zala Valenčak z OŠ Petrovče ob pomoči Uroša Goveka, strokovnega sodelavca na ZKŠT Žalec.

Matija Plevnik, univ. dipl. umetnostni zgodovinar, je med drugim dejal: »Razstava deluje izjemno zgoščeno, pa vendar osredotočeno sveže, saj so enakovredno zastopani predstavniki vseh stopenj osnovne šole. Med letošnjimi deli prevladujejo polno plastične prostorske zasnove, ki segajo na področje arhitekture in krajinske arhitekture. Spet drugi ustvarjalci so se lotili problematike na slikarski, grafični način in tako predstavili svoje odgovore na vprašanja kompozicije in perspektive. Nekateri so upodabljali najznačilnejšo Plečnikovo arhitekturo in celo portret mojstra. Učenci so po svojih likovnih zmožnostih vstavili kamenček v mozaik celotne razstave, ki nakazuje pomen arhitekture, nepremične kulturne dediščine in naše domače kulturne krajine.«

150 likovnih del so postavili na ogled.

Zbrane je v imenu župana občine Žalec Janka Kosa nagovoril direktor tamkajšnjega Zavoda za kulturo, šport in turizem mag. Boštjan Štrajhar, krajši kulturni program pa so pripravili učenci in učenke OŠ Griže.