Tudi živali so del virtualnega sveta

Internet in z njim družabna omrežja so stalnica našega vsakdana. Le redki so še tisti, ki utrinkov iz svojega zasebnega življenja ne delijo z drugimi v virtualnem svetu, pri tem pa ne pozabijo niti na svoje družinske člane, med katere nedvomno spadajo tudi hišni ljubljenci. Med temi imajo številni celo svoj profil, a tudi če si tega delijo z lastnikom, nič ne de, ljubeči gospodarji ne skoparijo z objavami podob svojih živalskih prijateljev, ki imajo velikokrat celo prednost pred ljudmi.

Dejavni milenijci

Na družabnih omrežjih največkrat nastopajo psi, takoj za petami so jim mačke. Avstralci so nedavno postregli s podatki, da kar 70 odstotkov lastnikov psov objavlja fotografije svojih štirinožnih družabnikov, kar 30 odstotkov hišnih ljubljencev tam spodaj pa ima celo svoj profil! Povsem po pričakovanjih so med najdejavnejšimi na spletu mlajši lastniki živali, ki živijo v mestih.

Labradoodli pogosto sodelujejo na družabnih omrežjih. FOTO: Nynke Van Holten/Getty Images

Pri tem so najmarljivejši milenijci, torej tisti, ki so se rodili v obdobju od začetka osemdesetih do sredine devetdesetih let minulega stoletja; sledijo predstavniki starejše generacije X, tretja pa je najmlajša generacija Z. Avtorji ankete so postregli še z zanimivim podatkom, da je med objavljenimi živalmi, kot rečeno, največ psov, med temi pa je več predstavnikov čistokrvnih in križanih pasem.

Z drugimi lastniki si izmenjujejo nasvete.

Na prvem mestu so različice s končnico -oodle, kot je labradoodle, med temi je tudi največ pasjih lastnikov profilov. Najpogosteje objavljene vsebine so povezane s pasjo neposlušnostjo, navihanostjo, norčijami; veliko je ganljivih in zabavnih posnetkov, ki pa obenem dokazujejo, da so lastniki vse bolj popustljivi pri vzgoji. Ljubljenčkom dopuščajo veliko več kot včasih, denimo, mnogo manj se razjezijo zaradi prežvečenih čevljev ali pogrizenega pohištva. No, živalski okusi in pogledi na svet se niso spremenili, psi še vedno najraje glodajo kosti in se igrajo z žogico, na drugem mestu pa je plišasta igračka.

Mačke so po nastopanju na spletu na drugem mestu. FOTO: Alina Rosanova/Getty Images

Lastniki živali so tudi sicer zelo dejavni uporabniki spleta, saj radi obiskujejo različne svetovalnice in prebirajo članke o oskrbi hišnih ljubljencev, kar pa stroka naklonjeno podpira. Ugotavljajo namreč večjo ozaveščenost lastnikov glede ustrezne prehrane, nege, zdravja ter počutja živali; z drugimi uporabniki si pogosto izmenjujejo koristne nasvete, pri tem pa navezujejo prijateljske stike, delijo izkušnje in se podpirajo v stiski.