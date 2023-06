Tudi ponoči lahko jeste, vendar samo to vrsto hrane

Najnovejše glede prehranjevanja zvečer in ponoči za nas niti ni tako novo. Poskrbimo lahko zgolj kot opomin, če smo slučajno pozabili, da »po šesti uri« lahko jemo, vendar moramo paziti kaj. Da, tudi če delamo pozno v noč, moramo jesti, vendar moramo tudi paziti kaj.

Našli smo nekaj najboljših nasvetov, ki lahko služijo za boljšo prehrano in odganjanje slabe vesti, da se bomo zredili, če jemo čez ves dan. Za optimalno delovanje organizma je treba hrano uskladiti z našo notranjo uro.

Če želite cel dan preživeti brez razmišljanja o hrani, lakoti in odvečnih kilogramih in povrhu še polni energije, začnite dan s primernim zajtrkom, krizo do kosila premagajte z zdravim prigrizkom, dan končajte kadarkoli z večerjo na lahki zelenjavi.

Jutro: zdrav začetek

Da bi dan začeli spočiti, ne pa z občutkom, da ste celo noč garali in občutkom teže v želodcu, da bi se počutili sveže in zelo budno, mora biti najpomembnejši obrok dneva zmeren. Takoj, ko vstanemo, popijemo kozarec pomarančnega soka ali kakšnega drugega citrusa, pomešanega z vodo. S propolisom lahko zmešate tudi malo medu. Pri hrani se je treba izogibati mastnemu pecivu, pa tudi vsem drugi močni hrani, zaradi katere se boste počutili težki.

Prigrizek: Dvignite raven energije

Ljudje, ki delajo, izgubijo veliko energije in pogosto nimajo kosila pred 17. uro. Zato potrebujete nekaj, kar vam bo med tem velikim odmorom med obroki nekoliko dvignilo sladkor. Sadje je vedno dobra izbira za prigrizek. Zadostuje približno 100-150 gramov sadja na obrok. Kot zdrav prigrizek lahko služi tudi pest oreščkov, »študentske hrane« ki naj bo vedno pri roki.

Kosilo: Popoln obrok

Da bi se izognili prenajedanju za večerjo, naj bo vaše kosilo bolj obilno in polno beljakovin in vlaknin. Pazite, da jeste domačo zelenjavno ali mesno juho, ne tisto iz vrečke. Nato v krožnik dajte kup različne zelenjave in eno porcijo mesa.

Prigrizek: Pripravite se na vadbo

Če pazite na svojo postavo in formo, potem verjetno redno obiskujete telovadnico ali se ukvarjate s kakršnokoli rekreacijo. Za to potrebujete energijo, vendar bogati obroki niso zaželeni. Ne smete jesti uro do uro in pol pred vadbo. Kar lahko vzamete za dvig energije, je suho sadje, temna čokolada in stisnjen sok, pol ure pred treningom.

Večerja: Presnova se umiri

Ne sme biti kalorična in močna, vendar je ne smemo preskočiti. Zvečer pojejte 80 gramov kruha, s fit margarino ali kislo smetano, veliko solate in nekaj beljakovin, pa naj gre za ribe, belo meso ali kakovostno šunko.

Noč: čas za spanje

Čeprav vsi vemo, da ne smemo jesti pozno zvečer, se včasih zgodi, da začutimo močno lakoto, še posebej, če izpustimo večerjo. V takih primerih se raje izognite mamljivim visokokaloričnim prigrizkom in se odločite za kaj bolj zdravega. Ponoči lahko jeste samo zelenjavo. Naredite lahko šobsko solato z malo sira, olja in limone. Izogibajte se kisu.