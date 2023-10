Trije nasveti za bolj srečne lončnice

Rastline so že pred časom postale naše zveste sostanovalke. Dom je zaradi njih videti bolj domačen, pomagajo nam pri čiščenju zraka, hkrati pa prevzemajo tudi vlogo notranjega dekorja. Nekateri zase pravijo, da se z notranjimi rastlinami odlično razumejo in da pri njih lončnice uspevajo brez kakršnih koli težav. Nekateri pa se spopadamo z odpadlimi listki, suhimi stebli in ovenelimi cvetovi. Zato spodaj naštevamo nekaj zelenih pravil, ki se jih gre držati, da bodo naše rastline srečnejše.

