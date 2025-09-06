NOGOMET

Trener evropskih prvakov nesrečno padel s kolesom: čaka ga dolga rehabilitacija

Enrique je v svoji dosedanji trenerski karieri vodil še Romo, Celto Vigo in Barcelono.
Fotografija: Paris Saint-Germain's Spanish headcoach Luis Enrique gives instructions to his players during the French L1 football match between Toulouse FC and Paris Saint-Germain at The TFC Stadium in Toulouse, southwestern France on August 30, 2025. (Photo by Lionel BONAVENTURE/AFP) FOTO: Lionel Bonaventure Afp
Paris Saint-Germain's Spanish headcoach Luis Enrique gives instructions to his players during the French L1 football match between Toulouse FC and Paris Saint-Germain at The TFC Stadium in Toulouse, southwestern France on August 30, 2025. (Photo by Lionel BONAVENTURE/AFP) FOTO: Lionel Bonaventure Afp

STA, N. P.
06.09.2025 ob 09:39
STA, N. P.
06.09.2025 ob 09:39

Trener francoskega nogometnega velikana Paris Saint Germaina Luis Enrique je v petek padel s kolesom in si pri tem zlomil ključnico. Zaradi omenjene poškodbe bo španski strateg moral na operacijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nesrečen dogodek je na omrežju X že potrdil tudi klub, ki »trenerju izraža polno podporo in mu želi hitro okrevanje«. »Po petkovi kolesarski nesreči mu je bila nudena takojšnja zdravniška oskrba, ki ji bo v kratkem času sledila še operacija. O nadaljnjih podrobnostih bomo javnost obveščali sproti,« so zapisali.

Po predvidevanjih naj bi Enriquejevo okrevanje trajalo od šest do osem tednov. Nekdanji nogometaš in španski reprezentant je PSG v minuli sezoni popeljal do naslova v ligi prvakov in francoskega prvaka, prav tako pa je uspešno začel novo, saj je s Parižani osvojil evropski superpokal in zmagal na uvodnih treh tekmah na francoskem prvenstvu.

Enrique je v svoji dosedanji trenerski karieri poleg PSG vodil še Romo, Celto Vigo in Barcelono. Med letoma 2018 in 2022 je sedel na klopi španske nogometne reprezentance. Za slednjo je kot igralec zbral 62 nastopov in dosegel 12 zadetkov.

