Ob 11.57 so med Kranjem in Britofom, občina Kranj, trčila tri osebna vozila. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, posuli vozišče z vpojnim sredstvom ter nudili pomoč reševalcem NMP in policiji.



V nesreči poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Kranj, piše uprava za zaščito in reševanje.

