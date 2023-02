Tragično, voznik umrl pod traktorjem (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da je danes popoldan prišlo do hude delovne nesreče, kjer je ena oseba izgubila življenje. Zgodilo se je ob 13.36 uri v naselju Trlično, v občini Rogatec, in sicer pri sečnji v gozdu oziroma pospravljanju lesa, ko se je na osebo prevrnil traktor.

»Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in PGD Dobovec pri Rogatcu so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili preminulo osebo izpod traktorja, odklopili akumulator in nastavili pivnike za razlito olje in nafto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe,« so še sporočili iz Regijskega centra za obveščanje.