Tragedija na gozdni cesti: umrl je na kraju dogodka

V torek ob 22.48 se je na gozdni cesti v naselju Ravne, občina Železniki, prevrnil traktor. Traktorist je umrl na kraju dogodka, poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci PGD Škofja Loka in gorski reševalci GRS Škofja Loka, ki so nudili pomoč reševalcem NMP Škofja Loka, odklopili akumulator, razsvetljevali kraj dogodka in nudili pomoč pri prenosu preminule osebe do vozila pogrebne službe.

