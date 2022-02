SLOVENSKE NOVICE

Topolotne črpalke: Monoblak širi uporabnost TČ zrak/voda

Čeprav lahko toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in sanitarne vode za svoje delovanje izkoriščajo različne obnovljive vire energije, toploto vode, zemlje ali zraka, so najbolj poznane in v Sloveniji najpogosteje montirane TČ zrak/voda, ki jih laična javnost povezuje z dvema enotama, zunanjo in notranjo.