Tonin sporočil: Pa je doletelo tudi mene

Po novici, da je s koronavirusom okužen predsednik državnega zbora Igor Zorčič je na minister za obrambo Matej Tonin sporočil, da je okužba doletela tudi njega. »Doletelo je tudi mene. Sem pozitiven. Trenutno brez vseh simptomov. Cepljenje deluje,« je zapisal Tonin, ki je trikrat cepljenj proti covidu 19. Dodal je še: »Pazite nase, ostanite zdravi.«

Na ministrstvu so ob tej novici za STA pojasnili, da se Tonin zaradi razširjenosti omikrona redno testira. PCR-test je opravil v četrtek zvečer, po tistem, ko je izvedel, da je bil v stiku z osebo, ki je kasneje razvila simptome in zbolela. »Minister Matej Tonin zaenkrat nima simptomov in se počuti dobro. Takoj po prejemu izvida je obvestil vse potencialno rizične stike. Delo na ministrstvu za obrambo poteka nemoteno, nekatere ministrove aktivnosti v prihodnjem tednu bodo odpovedane, druge pa prilagojene okoliščinam,« so pojasnili na ministrstvu.

Epidemiološka slika v Sloveniji je najslabša od začetka pandemije. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno več kot 96 tisoč aktivnih okužb. V četrtek je bilo potrjenih nekaj manj kot deset tisoč okužb, delež pozitivnih testov pa je bil kar 67 odstoten.

Čas trajanja izolacije se bo za večino okuženih s koronavirusom s ponedeljkom skrajšal na sedem dni, je na novinarski konferenci danes pojasnil infektolog Janez Tomažič. Posameznik 24 ur pred zaključkom izolacije ne bo smel imeti vročine in drugih zdravstvenih težav, sedmi dan pa bo moral opraviti hitri test na koronavirus.