To je posnetek oddaje, ki je nastala nekaj ur pred Hribarjevo smrtjo (VIDEO)

Aleksander (Sašo) Hribar je bil ena bolj priljubljenih medijskih osebnosti v Sloveniji, zato je mnoge pretresla vest o njegovi nenadni smrti. Od njega se poslavljajo številni Slovenci, med njimi tudi ves politični vrh, s predsednico države Nataše Pirc Musar na čelu, ki je na družbenem omrežju X zapisala, da je bil Hribar s svojim edinstvenim humorjem in imitacijami ena od legend slovenskega televizijskega prostora, ki bo ostala zapisana v večnost.

V skupnem zapisu so se od Saše Hribarja poslovili tudi sedanji sodelavci RTV Slovenija. »Za njim ostaja velika ustvarjalna praznina in globoka žalost. V etru in na hodnikih RTV Slovenija bomo pogrešali njegove iskrive in prodorne misli, gromek smeh in glasne domislice, s katerimi je kreativno in skozi satiro osmišljal današnjo družbo in aktualno dogajanje«.

Sašo Hribar je še v petek po programu vodil oddajo Radio Ga-Ga in nihče ni slutil, da je to njegova zadnja oddaja. Okoli njega so bili zbrani imitatorji, njegovi sodelavci, ki so vsak petek poskrbeli, da si bomo Radio Ga-Ga zapomnili kot kultno satirično oddajo.

Posnetek zadnje oddaje si lahko ogledate na tem naslovu.