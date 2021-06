To je bil najbolj črni dan epidemije

Pozitivnih testov skoraj polovica manj

V ponedeljek je bilo 2330 PCR-testov, pozitivnih je bilo 112 (prejšnji ponedeljek jih je bilo 220) oziroma 4,8 odstotka (prejšnji ponedeljek 7,2 odstotka). Opravili so tudi 39.801 hitrih testov (podatek o pozitivnih ni znan), je sporočila vlada.



V bolnišnicah se je zdravilo 122 covidnih pacientov, od tega 40 na intenzivnih negah. Umrli sta še dve osebi.



Število aktivnih primerov se še naprej zamnjšuje, v ponedeljek jih je bilo 2529. Incidenca okužb zadnji 14 dni na 100.000 prebivalcev je 120,4, kažejo podatki sledilnika covida 19. Po vladnih podatkih je sedemdnevno povprečje potrjenih primerov 132.

Nov prelet letal?

Ob koncu prve epidemije se je vlada zdravstvenim delavcem in drugim za njihov trud in požrtvovalnost zahvalila s preletom letal. Kako bo tokrat? »Z iztekom epidemije sovpada 30. obletnica naše države ter začetek slovenskega predsedovanja Svetu EU. Proti koncu meseca so v načrtu številna praznovanja,« so na naše vprašanje odgovorili pri uradu vlade za komuniciranje.



Umrlo skoraj 4800 ljudi

Vlada je epidemijo razglasila 19. oktobra lani, zadnjič pa jo je za 30 dni podaljšala 16. maja. Po pričakovanjih te že druge epidemije vlada danes ne bo podaljšala.Prvič je vlada epidemijo razglasila 12. marca lani, končala pa jo je 31. maja s simboličnim preletom letal. Trajala je torej 81 dni. Po poslabšanju razmer je vlada ponovno razglasila epidemijo, ki pa se danes po kar 240 dneh končuje. V tem času se je v Sloveniji začelo cepljenje proti covidu 19. Do danes je prvo dozo cepiva prejelo 772.273 oseb, z vsemi odmerki pa 552.551 oseb (delež cepljenih z vsemi odmerki je 26,3 odstotka). Prebolevnikov je 249.642.V času druge epidemije (podatki so do vključno 13. junija) je bilo 4.323.666 testov (PCR in hitrih) na novi koronavirus. Največ (52.618) jih je bilo 8. marca; največ PCR-testov (8.063) je bilo 24. novembra lani, hitrih testov, ki so jih začeli izvajati 21. decembra lani, pa 1. marca, ko so jih opravili kar 48.003.Druga epidemija je spremljala drugi val epidemije, ki je bil veliko večji kot prvi. Med drugo epidemijo (podatki so do vključno 13. junija) je bilo potrjenih 241.990 okužb, največ 5. januarja, ko je novico, da so bili pozitivni, izvedelo 3354 oseb. Delež pozitivnih oseb (podatki so od 21. decembra lani do 13. februarja) je bil največji 3. januarja (27,9 odstotka). Delež PCR-testov (podatki so od 21. decembra lani do 13. junija) je bil največji 5. januarja (37,4 odstotka), delež hitrih testov (podatki so od 21. decembra lani do 12 februarja) pa 3. januarja (17,5 odstotka).Med epidemijo so bili na najhujši preizkušnji zdravstveni delavci na covidnih oddelkih – 1324 je največje število covidnih pacientov. ki so se zdravili v bolnišnici na en dan (27. november). Na intenzivni negi se je zdravilo na en dan največ 210 pacientov, in sicer 29. decembra lani. Po 200 ali več pacientov, ki so potrebovali intenzivno pomoč, je bilo 36 dni, vsi med drugo epidemijo.Po vladnih podatkih (do 13. junija) je od začetka epidemije lani s covidom ali zaradi njega pri nas umrlo 4722 oseb. Do dneva razglasitve druge epidemije je umrlo 190 oseb, kar pomeni, da jih je med drugo epidemijo (do 13. junija) 4532. Najbolj črni dan druge epidemije, 7. december, je zahteval 66 smrtnih žrtev.