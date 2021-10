Testenine iz pečice: hitro, preprosto in poceni

Ena od klasik, ki v angleško govorečem svetu spremlja zimske dni, so zagotovo makaroni s sirom, imenovani mac & cheese. Za to jed, ki jo mnogi vidijo kot ultimativno hrano za dušo, ni le enega recepta, saj v pečici zapečenim testeninam lahko dodamo marsikaj: celo pivo in sezonsko zelenjavo.

Različne vrste testenin

Osnovna pravila za pripravo testenin v pečici so preprosta: najprej skuhamo in odcedimo testenine, nato jim dodamo omako in začimbe po želji, seveda tudi nekaj sira, ter vse skupaj zapečemo v pečici.

Katere testenine naj uporabimo? Izbiramo lahko med različnimi oblikami, a kot še najbolj uporabni se na koncu zaradi ravno pravšnje velikosti izkažejo makaroni, peresniki, polžki, metuljčki ali svedrčki. Skuhamo jih v slanem kropu po navodilih, zapisanih na embalaži, nato jih odcedimo.

Lahko izberemo makarone, peresnike, polžke, metuljčke ...

Ko se testenine kuhajo, pripravimo omako. Njena osnova je lahko bešamel, ki mu po želji dodamo malo muškatnega oreščka ali (belega) popra ter naribanega sira. Če časa za pripravo bešamela nimamo, lahko uberemo bližnjico in kremasto omako pripravimo iz smetane, jajc in ribanega sira. Lahko se odločimo za povsem svojo različico omake – v bešamel kanemo malo belega vina ali dodamo malce temnega piva skupaj z blago, mleto rdečo papriko.

Zelenjava in drobtinice

Na tržnicah je še dovolj sveže zelenjave, ki jedi nariše sezonski obraz. FOTO: Špela Ankele

Ko imamo pripravljene makarone in osnovno omako, se lahko poigramo še s pisanimi dodatki. To bo največkrat zelenjava, ki jo lahko lepo vpeljemo v jed. Poleti se odločimo za grah ali bučke, pozimi za kaj sezonskega, denimo za cvetačo, brokoli ali korenje, narezano res na drobno. V to jed lahko »spravimo« še marsikaj iz hladilnika ali shrambe, denimo tunino, na kockice narezano šunko, ostanke včerajšnje pečenke ...

In še pika na i: mnogi recepti omenjajo drobtinice, ki jih za hrustljavo zgornjo plast potresemo po vrhu jedi, preden jo potisnemo v pečico.

Sicer pa so makaroni s sirom tako zelo slavni, da so omenjeni tudi v Guinnessovi knjigi rekordov. Le kje drugje kot v Ameriki, torej v New Orelansu, so pripravili več kot tono te jedi, vanjo pa so vmešali neverjetnih 260 kilogramov kuhanih makaronov. Niti omaka ni bila od muh, kajti zanjo so porabili skoraj 130 kilogramov sira in več kot 25 kilogramov masla, potem pa so dodali še moko ter skoraj 500 kilogramov mleka. Vse skupaj so začinili s skoraj 30 kilogrami posušenih zelišč.