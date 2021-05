Tesna zmaga koalicije, Bratuškovi očital jokanje

Vatovec: Orban je sam odstopil od projekta



Logisti iščejo ugodne poti, ne država



Bratuškovi očital, da je to otročje

»Prijateljev ne rabimo, če vsiljujejo diktaturo«

Vrtovec že obiskal Madžarsko in Slovaško, sledi Češka Pomen drugega tira, ki je pomemben za Luko Koper, je danes v Bruslju izpostavil tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Kot je dejal, Luka ni strateškega pomena le za Slovenijo, ampak tudi za zaledne države. »V luči tega morajo biti zaledne države naši partnerji,« je poudaril.



Je pa minister izpostavil, da se s partnerskimi državami ne pogovarjajo zgolj o sodelovanju pri trenutno največjem infrastrukturnem projektu pri nas, temveč se, kot je povedal, v tej fazi pogovarjajo tudi o kakršnemkoli dodatnem sodelovanju v Luki Koper.



»Jaz sem že obiskal Madžarsko in Slovaško, naslednji teden bomo to temo odprli tudi v Pragi,« je napovedal.

DZ je po prvi obravnavi noveli zakona o drugem tiru, s katerim je želel del opozicije iz projekta izločiti tuj kapital, prižgal rdečo luč. Da je primerna za nadaljnjo obravnavo je menilo 43 poslancev, 44 jih je bilo proti. Ministrstvo za infrastrukturo in koalicijski poslanci so v razpravi izpostavljali vlogo zalednih držav pri razvoju Luke Koper.Poslanci na sodelovanje zalednih držav pri projektu drugi tir niso imeli enotnega pogleda. V današnji razpravi je beseda tekla predvsem o Madžarski, saj je vlada novembra v DZ vložila pobudo za sklenitev sporazuma s to sosednjo državo.Na izredni seji v DZ je sodelovanje zalednih držav pri projektu branil državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu. »Upam, da smo si tu enotni, da danes ne govorimo o Madžarski, ne govorimo o Avstriji, Nemčiji ali drugih državah, posameznih, govorimo o zakonu, ki zgolj omogoča vsem državam, ki bodo izrazile interes in kjer bomo ugotovili skupen strateški interes, da lahko pri projektu sodelujemo,« je dejal.Nasprotnikom sodelovanja je zagotovil, da se Slovenija ob morebitnem sodelovanju »vsekakor ne bo odpovedala infrastrukturi«.»Seveda vemo vsi, da to ni zakon o Madžarski,« je odvrnil prvopodpisani pod predlog novele(Levica), a po njegovih besedah je dejstvo, da je madžarski premiersam odstopil od projekta, ko je vladajasno nakazala, da želi projekt izpeljati sama. »En mesec po tem, ko je prisegla trenutna vlada pa se je madžarski zunanji ministerponovno pojavil v Ljubljani in začel pogovore o tem. Mislim, to sprenevedanje,« je dejal.»Državni sekretar je povedal jasno, da se Slovenija pogovarja z vsemi zalednimi državami, ki imajo interes pretovora oziroma dobavljanje surovin, blaga tudi preko Luke Koper, in to so še Češka, Slovaška, Poljska, Avstrija, Nemčija,« je ponovila(NSi).(SD) je izpostavila, da logisti sami iščejo najbolj ugodne poti, tega ne počne država. »Vsem državam je treba dati možnost, da dostopajo do Luke Koper pod enakimi pogoji, ne pa, da bi imela katerakoli država kakšne boljše pogoje,« je dejala.Tudi(SAB), sicer nekdanjo infrastrukturno ministrico v Šarčevi vladi, je zanimalo, zakaj spustiti Madžare v infrastrukturo. »Še enkrat vam povem, da prijatelj Orban tega ne bi naredil nikoli, nikoli ne bi Slovencev spustil v katerikoli infrastrukturni projekt,« je poudarila.»Tole jokanje, ki ga poslušamo tukaj, od bivše predsednice vlade oziroma ministrice za infrastrukturo, je res otročje,« je odvrnil(SDS) in dodal, da je Šarčeva vlada vrgla puško v koruzo in pustila, da vladaizpelje zadeve tako, kot je treba.»Tisti, ki pa ste danes najbolj pametni, imate rešitve na čisto vsa vprašanja. Ne vem, kaj ste vsa ta leta počeli, ko ste vodili ministrstvo za infrastrukturo. Aja, točno, podpisovali ste anekse,« se je kritikam pridružil(NSi).»Mislim, da prijateljev iz tujine ne potrebujemo, če nam vsiljujejo denimo svoj tip diktature, če pa pristanemo, da ob tem za to še debelo plačujemo, potem si mogoče res zaslužimo diktaturo in zato v izogib pastem, ki nam jih nastavljajo, ne morem drugače, kot da podprem ta predlog zakona, ker si dovolim misliti za pol stoletja naprej,« pa je dejal nepovezani poslanecPo več kot šesturni razpravi so poslanci s 44 proti in 43 za sklenili, da novela ni primerna za nadaljnjo obravnavo v DZ.