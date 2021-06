Temperature blizu 50 stopinj, nam napovedujejo tropske noči

Večji del zahoda ZDA je zajel hud vročinski val, ki podira rekorde v temperaturah, povzroča sušo in grozi z velikimi požari. Hudi vročini, ki se ponekod dviga proti 50 stopinjam Celzija, je izpostavljenih okrog 50 milijonov ljudi.



Nacionalna vremenska služba ZDA je sporočila, da bodo neobičajno visoke temperature vztrajale do konca tedna. Vročinski val je zajel območje od Wyominga do Kalifornije na zahodu in sega severovzhodno do Idaha in jugovzhodno do Arizone.



Američani temperaturo merijo v Fahrenheitih in na območju pod vročinskim valom je ta sedaj povprečno 20 stopinj višja kot običajno, v Arizoni in Nevadi pa napovedujejo nove rekorde. V Phoenixu so v ponedeljek namerili 46 stopinj Celzija, do konca tedna pričakujejo skoraj 48 stopinj.



Rekordno vroče je bilo doslej v znameniti Dolini smrti v Kaliforniji, kjer se je temperatura leta 1913 dvignila na 55,2 stopinje Celzija.

Tropske noči pri nas

Prvi letošnji vročinski val je napovedan tudi za Slovenijo, a bodo na srečo temperature pri nas nižje. Ponekod se je živo srebro že danes povzpelo nad 30 stopinj Celzija, iz dneva v dan pa bo še kakšno stopinjo več. Toplejša bodo tudi jutra. Zelo verjetno bomo od petka naprej imeli marsikje že tropsko noč, kar pomeni da temperatura ne bo padla pod 20 stopinj Celzija, napovedujejo na portalu Ciklon.si in dodajajo, da je največji kandidat zaradi precej betonskih površin Ljubljana.



Najtopleje naj bi bilo na vzhodu in na Primorskem, kjer bi šlo živo srebro lokalno verjetno do 35 ali 36 stopinj Celzija, še napoveduje omenjeni portal. Tudi v Ljubljani naj bi bilo že v soboto najmanj 34 stopinj Celzija, v nedeljo in ponedeljek pa pričakujejo 36 stopinj Celzija.

