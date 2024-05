Tekmovalci so dremali v kletkah (FOTO)

Velika dvorana ljubljanske Hale Tivoli minuli konec tedna ni gostila hokejistov, ampak nekoliko drugačne obiskovalce. V soboto in nedeljo je tam namreč potekala mednarodna razstava mačk, ki jo je organiziralo Felinološko društvo Ljubljana. Dogodek, ki tradicionalno privablja ljubitelje mačk iz domovine in tujine, je bil letos še bolj raznolik, saj se je na njem predstavilo več kot 170 mačk in mačkov 27 pasem v 70 barvnih variacijah.

Prave kosmate profesionalke

Obiskovalci – v obeh dneh se jih je v Hali Tivoli zvrstilo okoli 2000 – so imeli priložnost spoznati najrazličnejše pasme mačk in se tudi pogovoriti z vzreditelji, kar je bilo odlična priložnost za vse, ki razmišljajo o povečanju svoje (mačje) družine ali želijo izvedeti več o značilnostih posameznih pasem. Poleg prečudovitih kosmatink in kosmatincev – pardon, na razstavi se je našla tudi kakšna brezdlaka sfinga – so si lahko ogledali široko paleto izdelkov za mačke, od hrane do igrač in opreme, lahko pa so poslušali tudi organizirane predstavitve posameznih pasem. Seveda so lahko oddali glas za najlepšo mačko po izboru občinstva (rezultati v okvirčku).

Bengalka se predstavi sodniku.

Predstavilo se je 27 pasem v 70 barvnih variacijah.

Doc. dr. Darja Pavlin, veterinarka s Klinike za male živali ljubljanske veterinarske fakultete, obiskovalcem predstavlja značilnosti mačjih pasem.

V primerjavi s pasjo razstavo je bilo v prireditvenem prostoru nenavadno tiho. Tekmovalke in tekmovalci so večinoma dremali v kletkah, medtem ko so njihovi lastniki kramljali med seboj in odgovarjali na vprašanja obiskovalcev. Pred nastopi so poskrbeli še za zadnje malenkosti in česali svoje mačke ter jih pripravili na sodniško ocenjevanje. Videlo se je, da gre za prave mačje profesionalke, saj so spokojno prenašale vse preglede, nekatere pa so prav uživale v namenjeni pozornosti.

Štiri kategorije

Kakor sta povedala vodja razstave David Černec in Božidar Grigić, je bilo letos prijavljenih 175 mačk, kar je več kot lani. In kako sploh potekajo tovrstne razstave, nas je zanimalo.

Najlepše po izboru občinstva SOBOTA: 1. JCH Purrstorm Lil' Monique, ragdoll; lastnica: Giulia Gori, Italija 2. KCH MW24 Louis Vuitton di Elinor Woods, maine coon; lastnica: Carta Fornon Laura, Italija 3. Pippi Langstrumpf Beatricks*SI, kratkodlaka britanka; lastnica: Darja Pavlin, Slovenija NEDELJA: 1. SI*Luxus Nuckin Futs, ragdoll; lastnica: Tina Testen Vratar, Slovenija 2. Persy de Gal Gatsby, eksotka; lastnik: Jerko Radić, Slovenija 3. SI*Tammy Leopards Sabrina, bengalka; lastnica: Tamara Müller, Slovenija

Pogled na "pripravljalno cono"

»Najprej poteka ocenjevanje posameznih mačk, pri čemer se pregleda živali po standardih. Imamo štiri mednarodne sodnike iz Poljske, Finske in Francije. Sodniki nominirajo mačke za tekmovanje Best in Show, na katerem izberejo najlepše. Na koncu med vsemi best in show zmagovalkami izberejo še best of best, se pravi najlepše med najlepšimi,« je povedal Černec, ki je tudi uradni veterinar razstave in skrbi za zdravstvene preglede mačk.

Razdeljene so najprej po različnih pasmah, te pa v različne kategorije. »Imamo štiri kategorije, ki predstavljajo osnovne karakteristike teh pasem. Na primer, prva so dolgodlake pasme, ki so bolj čokate, imajo krajše gobčke. Druga kategorija so srednje dolgodlake mačke, ki so običajno večje, in tako naprej.

Mačke se najprej ocenjuje znotraj teh kategorij. Potem se jih znotraj same pasme deli na barvne skupine in še na razrede, v katerih tekmujejo. Sodnik najprej izbira znotraj razreda, nato znotraj barve in na koncu nominira še mačko za best in show znotraj kategorije. Na koncu iz vseh kategorij izbira najlepšo mačko razstave,« je podrobneje pojasnil Grigić.

Naporno življenje tekmovalk

Klepet z obiskovalci

Ker je šlo za dvodnevni dogodek, je vsaka mačka dobila po dve oceni.

Sodnik med ogledom tekmovalke

Večmesečne priprave

In kakšen podvig je organizirati takšno razstavo? »Kar velik,« je priznal Černec. »Priprave trajajo kakšna dva meseca, od pridobitve sponzorjev, rezervacije dvorane – ki jo rezerviramo celo leto prej –, poskrbeti je treba za zavarovanje prireditve, varnostne sisteme, organizacijo prevozov sodnikov, nabavo in postavitev kletk,« je našteval Černec. »Treba je pridobiti tudi dovoljenje za javno prireditev,« je dodal Grigić, »kar je formalnost, a je treba izpolniti vse pogoje, ker so v dogodek vključene živali; ne gre za navadno javno prireditev, potrebuješ ustrezno dovoljenje, ni dovolj le prijava dogodka.«

David Černec mora kot uradni veterinar poskrbeti za preglede vseh sodelujočih mačk: »Preden sploh pridejo na razstavni prostor, jih je treba pregledati, pri čemer se predvsem preveri, ali so bile cepljene proti kužnim boleznim, tiste, ki prihajajo iz tujine, morajo biti cepljene tudi proti steklini. Brez tega ne morejo sodelovati.«

175 MAČK je sodelovalo na razstavi.

S strani felinološke zveze se je dogodek štel kot dve razstavi, kar pomeni, da je vsaka mačka v teh dveh dneh dobila dve oceni, je še pojasnil Grigić. In ker je šlo za mednarodno razstavo, so morali biti za to izpolnjeni tudi določeni pogoji. Iz mednarodnega okolja je moralo biti prijavljenih vsaj 150 mačk, prisotni pa morajo biti mednarodni sodniki. Po pasmah je bilo največ maine coonov, bengalk, pa tudi britanke in ragdolke so bile močno zastopane. Skupno je bilo na razstavi 27 različnih pasem v več kot 70 barvnih različicah. Okoli 40 odstotkov mačk je prišlo iz Slovenije, preostale pa iz tujine, denimo iz Češke, Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske, nam je še pojasnil Černec.

Sodnica in mačka med pregledom dokumentacije