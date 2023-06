Tedenski horoskop od 13. - 19. junija: Izkoristite možnosti za napredovanje (Piše: Stane Padežnik)

OVEN (21. 3.–20. 4.) - Nobenega razloga ni, da ne bi bili polno aktivni na večini področij, ki vas zanimajo in za katere ste odgovorni. Najbolj zagnano boste delovali v torek, svojo zaletavost v sredo in četrtek umirjali ter se znova pojavljali sredi družbenega dogajanja in odločanja vse do nedelje.

