Teden z Luno: V soboto bo ljubezensko življenje dramatično

Ponedeljek, 12. 9. Luna v ovnu v dokaj spodbudnih aspektih nas kliče v delovanje, akcijo, šport. Vse, samo da ne bomo pri miru. Merkur je še vedno počasen, tako bo kljub želji po akciji še nekaj ovir in ne bomo mogli hiteti, kot bi si želeli. Toda zdi se, da kljub vsemu z nekaj vztrajnosti lahko marsikaj naredimo.

Torek, 13. 9. Vse do 13.39 bo Luna v ovnu, toda na njegovem koncu, brez pomembnejših aspektov, tako se nas lahko lotevata nemir in občutek frustriranosti. Prehod v bika prinaša več miru, bolj počasen ritem, v tem miru in počasnosti bomo marsikaj naredili. Toda biku ni le do zaslužka in dela, potrebuje tudi občutek, da se življenje užije, da nam to prinese ugodje, veselje.

Sreda, 14. 9. Prijetno dopoldne nas čaka, utrip užitka in zadovoljstva lahko odzvanja še tudi pozneje. Z rutino, počasi, na znan način se bomo soočali z izzivi življenja. Hkrati bomo prosti čas znali izkoristiti za nekaj prijetnega, okusnega, harmoničnega. Nekaterim se bo dan zdel počasen in dolgočasen, drugim prav prikupen. V finančnih zadevah bo treba pogledati nazaj in videti, kaj moramo spremeniti.

Četrtek, 15. 9. Luna v biku in spodbudnih aspektih prinaša miren, prijeten, konstruktiven dan. Zdravorazumskost bika nam bo pomagala videti življenje tako, kot je, in se nanj tudi na pravi način odzvati. Tam do treh popoldne se bo marsikaj dogajalo in bomo sposobni veliko narediti, nato pa se zdi, da bomo uživači in/ali lenivci.

Petek, 16. 9. Luna bo v dvojčkih, njen vladar pa retrograden, tako da se primimo, dva dneva nas bo nosilo na vse strani in bo res veliko kaosa. Venera in Mars se srečata v kvadratu, tako bo napetosti v odnosih še več. Če se le da, raje kot reagiramo na druge predelajmo stvari v sebi, poskusimo razumeti, da nas nebesni vplivi silijo v razprtije.

Sobota, 17. 9. Ljubezensko življenje bo dramatično. Luna se še dodatno veže na kvadrat nebesnih ljubimcev, tako bo toliko več napetosti v odnosih. Iskreno izkustveno vam sporočam, da če boste našli sočutje in sprejemanje za partnerja kljub vsem njegovim neumnostim, lahko to napeto energijo pretvorite v čisto strast. Zvečer bomo kaotični, marsikdo čisto iz sebe, drugi zopet v želji po pobegu v alkohol ali kaj podobnega.

Nedelja, 18. 9. Malo pred deseto bo šla luna v raka. Vse do takrat pazimo, da ne sprejmemo napačne odločitve, ne rečemo česa spornega, ne vznemirjamo ljudi po nepotrebnem. Prehod v raka nas bo sprva umiril, več energije bo treba vložiti v odnose, družino, dom, a zvečer bo zopet v zraku tudi več nemira, povzročenega s preveč razmišljanja.