Teden v zvezdah

Luna je rastoča in nas spodbuja, brca v akcijo. Toda realnost tako velikega števila retrogradnih planetov daje vedeti, da se vseeno stvari ne bodo odvijale tako hitro, kot si želimo, da se bo treba truditi in boriti, da bi kaj premaknili. Bo pa koristen čas, če želite urediti stvari za nazaj. Čez vikend bo Luna v intenzivnem škorpijonu, tako bomo potrebovali nekaj časa in miru, da se umaknemo od sveta in predelujemo čustva. V nas bosta strast in čustvena globina hrepeneli po zlitju z nekom.



13. 9. bo prvi krajec v močni povezavi z Neptunom, tako se lahko stvari tudi družbeno spremenijo. Kombinacija lahko pomeni zdravstvene tegobe in blokade, vezane na področje zabave, sprostitve, hobijev.



Mars bo do srede na zadnjih stopinjah device, tako bomo kljub zavesti, kaj je treba narediti, siti enih in istih del, lahko utrujeni. Njegov prestop v tehtnico 25. 9. nakazuje, da bomo bojevitost manj usmerjali v delovno okolje in bolj v odnose, v teh bo več nemira, a tudi več strasti. Mars v tehtnici nam vzame nekaj energije in volje do dela, naredi nas bolj fine, da nam vsako delo ne diši, a lahko dvigne voljo do skupinskega in intelektualnega dela. Ker je v medsebojni recepciji z Venero, bo bolj vztrajen in energijsko nabit, saj ga bo k ciljem gnala želja, strast. Čeprav sta Venera in Mars v znamenjih izgona, brez moči, delujeta drug drugemu v pomoč, zato bomo uspešni, če bomo delovali v timu. Venera v kvadratu s Saturnom bo 17. 9., tako se bomo čustveno in v odnosih pogosteje čutili osamljeni, neslišani, necenjeni. Finančno bo več strahov.



V devici ostaja Sonce, tako bo naravnanost vezana na uslužnost, delo, skrb, prilagodljivost. Sonce potuje v trigon s Plutonom, ki ga doseže 17. 9. V tem času se lahko naravnano na trpežno in vztrajno energijo, s katero se potiskamo k želenim ciljem. Če smo v vlogi vodje, bomo potiskali tudi druge k skupnim ciljem, več se bo naredilo, a sledil bo občutek izmozganosti. Ne pozabimo, da ni treba potiskati drugih, da bi nam sledili, naš magnetizem in zgled jih lahko privabita na lep način.



Merkur v tehtnici kliče k spravi in povezovanju, a v tem času nima aspektov, potuje pa po stopinjah, po katerih se bo vračal, tako da lahko bolj občutljivi že čutimo, da dogovori nimajo prave resnosti, več bo pozabljanja.



Postopoma prehajamo v drugi del septembra, ko bo več pritiska, kaosa in zmede. Poskusimo ohranjati trezno glavo in živeti najbolje v danih okoliščinah. Aspektov ni veliko, tako se bo manj dogajalo. Morali se bomo še zanašati na lastne moči. Proti petku prihajajo občutek žalosti, težave v odnosih in finančne skrbi.

