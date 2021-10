Tatuji resničnostnih zvezdnikov razkrivajo bolečo preteklost (FOTO)

Tekmovalci Exatlona, trenutno enega najbolj priljubljenih resničnostnih šovov pri nas, so vstopili v šesti teden. Doslej smo jih že dodobra spoznali, marsikdo ima že svojega favorita ali favoritko, in čeprav so se med tekmovalci, ki se borijo za 50 tisočakov, spletla prijateljstva, se napetost iz tedna v teden stopnjuje. Medtem ko se na vse pretege trudijo premagati poligone, lahko gledalci iz udobnih naslanjačev oči pasejo na mišicah in telesnih poslikavah, za katerimi se skrivajo številne zgodbe. Eden najbolj potetoviranih je zagotovo borec Chorchyp, ki ima ogromno tetovaž, pravi, da jih sploh ne šteje več. Med drugim ga krasi tatu kocke, ki mu pomeni ogromno, saj ta predstavlja velik del v njegovem življenju in ponazarja začetke z glasbeno skupino Kocka. Nemalo telesnih poslikav krasi tudi njegovega sotekmovalca iz rdeče ekipe Igorja Mikiča. Ko je bil Igor star 17 let, se je njegova mama strinjala s tetovažo, a si je Igor denar zanjo moral prislužiti sam. Za prvo telesno poslikavo si je izbral angleško besedo outlaw (izobčenec), ki mu veliko pomeni. »Od majhnega sem drugačen,« pravi Igor, ki je rojeni zabavljač in se od nekdaj rad oblači vpadljivo. »Živi po svojih zakonih, ne po tujih,« se glasi njegov moto. Največ mu pomeni vtetovirana črka m. Smo pa izvedeli, da si je dal Igor anglšeki zapis Pain is love (bolečina je ljubezen) narediti v spomin na gospoda, ki mu je bil kot oče in ga je pri 15 letih spoznal v fitnesu. Imela sta enake poglede na svet, družila ju je ljubezen do športa in bila sta velika prijatelja. Pred dvema letoma je umrl zaradi raka. »Velikokrat se spomnim nanj,« pravi Mikič.

Tragični zgodbi

Med potetoviranimi tekmovalci prevladujejo ženske, lastnica najbolj vpadljivih poslikav pa je zagotovo atraktivna Marjanca Polutnik, ki se je tetovirala že pri rosnih 15 letih. Nekaj posebnega je tatu, ki ga je Marjanca posvetila pokojnemu očetu, in sicer si je v spomin nanj dala vtetovirati krila. Njeno telo krasijo tudi vrtnice, saj je kot deklica padla vanje, od tod brazgotina na obrazu. Marjanca pravi, da si življenja brez tetovaž ne zna predstavljati. »Prav vse mi veliko pomenijo, so del mene in vsaka ima svoj namen,« pravi simpatična tekmovalka. Njena velika konkurentka v tetovažah je svetlolasa Vanja Štembergar. Na nogi ima kitajske pismenke, te jo opominjajo, da se mora imeti rada. Za tem se skriva žalostna zgodba: Vanjo je v srednji šoli pretepal fant in tedaj si je prisegla, da tega nikoli več ne bo dovolila. Vanja še pove, da vsaka njena tetovaža označuje kakšno prelomnico v življenju. Na smrt očeta, ki je umrl zaradi srčne kapi, jo spominja feniks. Ta tetovaža ji največ pomeni, saj ji je tudi oče pomenil veliko. »Bil je moja opora in ni dneva, ko ga ne bi pogrešala,« pravi žilava tekmovalka, ki je strah in trepet svojih nasprotnic. A. K.