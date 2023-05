Ta prikupni posnetek Rogličevega sina morate videti (VIDEO)

Senzacionalna zmaga Primoža Rogliča na Giru d'Italia odmeva po svetu. Družabna omrežja so polna posnetkov, ki prikazujejo Primoževo trnovo pot do zmage in radost, ko izve, da mu je uspelo.

Še posebej prisrčen pa je posnetek intervjuja, ki so ga objavili organizatorji dirke na Twitterju. Na njem Primož odgovarja na vprašanja novinarja, v njegovem naročju pa sedi mali Lev. V ozadju se je slišalo, kako so navijači vpili »Rogla, Rogla« v nekem trenutku pa začeli z »kdor ne skače, ni Slovenc'«. Navijaški duh je prevzel tudi malega Leva, ki je sredi očetovega intervjuja začel navijati »Hej, hej, ni Slovenc'«.