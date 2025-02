Ta norčavi pustni čas prihaja

V slovenskih pustnih središčih se zelo intenzivno pripravljajo na letošnji norčavi praznik, ki ga bosta omejila debeli četrtek 27. februarja in pepelnična sreda 5. marca, ko bodo pusta pokopali. Potem bo do velike noči 40-dnevni post.

Letošnji pustni dogodki v Cerknici, ki se bodo začeli v torek, 25. februarja, z odprtjem pustne razstave v nekdanjem Brestovem salonu in pustnim podkastom, bodo še posebno slovesni, saj domače pustno društvo praznuje 50-letni jubilej. »Na druženju ob odprtju boste lahko uživali tudi v javnem pustnem podkastu, v katerem bo Lojz pustni gostil pustarje, ki so zaznamovali skoraj pol stoletja organiziranega maškaranja pri nas,« pravijo v Cerknici.

Osrednji karneval v Cerknici bo v nedeljo, 2. marca, točno okoli 12.32. FOTO: Primož Hieng

Prav poseben pustni dogodek

Prav poseben pustni dogodek bo na predvečer slovenskega kulturnega praznika, 7. februarja, ob 19. uri v Kulturnem domu Cerknica, ko bo Pustno društvo Cerknica predstavilo knjigo Točno okoli 12.32. Izšla bo ob 50-letnici ustanovitve Pustnega društva Cerknica. Že po tradiciji bodo babo žagali v četrtek, 27. februarja, ob 17. uri v šotoru pri OŠ Cerknica, osrednji karneval Pustoletje z vsemi priljubljenimi liki, velikimi figurami in gostujočimi maskami pa bo v nedeljo, 2. marca, točno okoli 12.32 na ulicah Cerknice. Sledi rajanje v središču Butal z Ansamblom Saša Avsenika. Od četrtka do pepelnične srede bo veselo tudi v večernih in nočnih urah.

Pustna sobota, ki bo 1. marca, bo dan za rajanje, veselje in preganjanje zime. Koper bo na ta dan gostil že 15. Istrsko pustno povorko, pripravljajo pester spremljevalni program, manjkala ne bo niti ponudba krofov in drugih pustnih dobrot. Povorka se bo ob 11. uri predstavila obiskovalcem vzdolž Ljubljanske ceste in Pristaniške ulice, zaključek pustnega rajanja pa bo na trgu pri bivši Upravi za pomorstvo in v Taverni.

Čarovnice s slovenske obale FOTO: Jaka Ivančič

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper vabi skupine, da se prijavijo in sodelujejo v povorki. Sodelovanje je mogoče v treh kategorijah: etnografske maske, pustne skupine in pustni vozovi. Vse sodelujoče skupine bodo deležne nadomestila za sodelovanje na prireditvi in praktične nagrade. Rok za prijave se izteče v četrtek, 13. februarja.

Pust bodo bolj zgodaj začeli v Slovenskem etnografskem muzeju, ki bo norčavi praznik povezal s praznikom slovenske kulture v soboto, 8. februarja, med 10. in 18. uro, ko bo dan odprtih vrat s prostim vstopom. Že sedmo leto zapored na ogled postavlja razstavo o pustni šegi in pustnih likih. Letošnja pustna razstava avtorice mag. Adele Pukl z naslovom Pust Mozirski, ki jo bodo odprli ob 12. uri, bo na ogled od 8. februarja do 16. marca.

Prva doslej znana omemba pustnega dogajanja v Mozirju je iz leta 1921. Kronist Žiga Laykauf je takrat zapisal, da Mozirjani že trideset let zganjajo pustne norčije po trgu Mozirje in ob njegovih mejah. Iz tega izhaja, da so bili mozirski pustnaki dejavni že okoli leta 1891. Glavno gonilo pustnega dogajanja v Mozirju je Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Pust Mozirski.