Ta konec tedna se bo zgodil največji avtomobilski dogodek v Sloveniji

Skupina Emil Frey, ki obvladuje skoraj četrtino slovenskega avtomobilskega trga, ta konec tedna prireja največji avtomobilski dogodek v Sloveniji: Emil Frey dinamični avtosalon, ki bo potekal od 2. do 4. junija 2023 v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Ljubitelji jeklenih konjičkov bodo lahko na 66.000 kvadratnih metrih spoznali in prvič na enem mestu tudi preskusili več kot 70 avtomobilov znamk Alfa Romeo, Abarth, Citroën, DS, Fiat, Honda, Jeep, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors in Peugeot; med njimi bosta tudi aktualni evropski in slovenski avto leta jeep avenger in peugeot 308.

Na sedmih vozniških modulih bodo lahko obiskovalci preizkusili električni pogon, hibridni pogon ali pa spoznali prednosti višje oddaljenosti od tal in štirikolesnega pogona, morda rešili dilemo, ali je za družino primernejši klasičen karavan ali kupejevski križanec oziroma cestni terenec. Avtomobile bo mogoče preizkusiti v varnem okolju, in sicer terence na terenskem poligonu, križance in cestne terence na makadamskih poteh in grbinah, klasične avtomobile pa na asfaltu ali spolzki podlagi, ki simulira zasneženo ali zelo spolzko cestišče. Vstop na dogodek bo prost. Dinamični avtosalon bo odprt med 9. in 19. uro, potrebna je predhodna spletna prijava.