Svoji ljubljeni ženi Paris je obljubil, da ne bo več boksal

Na razprodanem londonskem stadionu Wembley je v soboto zvečer dolgo kazalo na to, da bo britanski boksarski šampion Tyson Fury v svojem poslovilnem dvoboju naredil ravno toliko, kot potrebuje za zanesljivo zmago. Toda nato je udaril kot strela z jasnega ter tik pred koncem šeste runde z rušilnim desnim aperkatom spravil na tla svojega sodržavljana Dilliana Whyta in dvignil na noge skoraj 100.000 gledalcev. S prepričljivo zmago, s katero je drugič ubranil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC, je Ciganski kralj na najlepši možni način sklenil svojo športno pot.

Svoji ženi Paris je obljubil, da bo končal kariero.

»Kot veste, sem že pred svojim tretjim obračunom zsvoji ljubljeni ženiobljubil, da bom po tistem dvoboju svoje rokavice obesil na klin. Ker pa sem dobil še ponudbo za nastop pred svojimi navijači na Wembleyju, tega preprosto nisem mogel zavrniti. Zdelo se mi je, da jim dolgujem še ta spektakel. Zdaj moram biti mož beseda in držati obljubo,« je Fury podkrepil svojo odločitev o koncu kariere, potem ko je pred težko verjetnimi 94.000 gledalci, kar je nov rekord za boksarske prireditve v Evropi, slavil še 32. profesionalno zmago – že 23. z nokavtom. V statistiki ima še en neodločen izid (z Wilderjem) in nobenega poraza!

S svojo predstavo, ki jo je znova posvetil bogu, je navdušil tudi številne poznavalce tega plemenitega športa. »Dillian je dokazal, da zna biti zelo nevaren težkokategornik. Prepričan sem, da bo nekega dne osvojil naslov svetovnega prvaka, tokrat pa je naletel na enega od največjih v zgodovini boksa. Če so nekateri še dvomili o moči mojih udarcev, sem jim zdaj zaprl usta. Verjamem, da se tega aperkata ne bi sramoval niti Lennox Lewis,« je še v ringu, v katerem po dvoboju ni pozabil skupaj z navijači zapeti še zimzelene uspešnice American pie (Ameriška pita) newyorškega glasbenika Donalda McLeana, »izzval« zadnjega absolutnega svetovnega prvaka v kraljevski kategoriji, ki ni skoparil s pohvalami na Furyjev račun.

Za zadnji dvoboj skoraj 30 milijonov dolarjev

»Tysonov aperkat je bil zares briljanten. To je bil udarec njegove kariere, fantastičen zaključek velikega obračuna,« je ocenil Lewis, ki ni povsem prepričan, da se bo Ciganski kralj dejansko umaknil iz boksa. Navsezadnje je to v preteklosti že napovedal, a se po premoru in vseh težavah znova tudi uspešno vrnil med vrvi. »Fury se bo zdaj odpravil na zasluženi oddih, nato pa se bo vrnil med nas. No, seveda bi razumel, če bi se resnično (športno) upokojil, toda upam, da bo prišel nazaj. Močno dvomim, da bo zares sklenil svojo športno pot. Ne, mislim, da se bo vrnil in se podal na lov za preostalimi tremi šampionskimi pasovi,« je kot strokovni komentator razmišljal 56-letni Anglež.

Kakor koli že; zgolj zaradi denarja 23 let mlajšemu zvezdniku iz Manchestra, ki bi se sicer v ekshibicijskem dvoboju spoprijel še s kamerunskim šampionom mešanih borilnih športov Francisom Ngannoujem, zagotovo ni treba več boksati. Kot je Fury sam razkril že pred dnevi, ima na svojem bančnem računu 150 milijonov dolarjev, skoraj 30 milijonov pa jih je zaslužil z dvobojem proti Whytu, ki se po tretjem profesionalnem porazu (v statistiki ima tudi 28 zmag, 19 z nokavtom) tolaži s čekom za 7,4 milijona ameriških zelencev.