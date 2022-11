Deskarja odneslo na odprto morje

Pomorski policisti so v soboto ob 11.40 iz morja rešili 18-letnega deskarja, ki ga je zaradi vetra odneslo na odprto. Nekoliko podhlajenega so ga s čolnom prepeljali do Pirana.

Policisti PU Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 191 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 624 klicev. Obravnavali so 19 prometnih nesreč z materialno škodo in štiri z lažjimi poškodbami. Zasegli so eno vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali osem tatvin, šest vlomov, dve poškodovanji tuje stvari in dve kaznivi dejanji nasilja v družini. Zaradi kršitev javnega reda je bilo osem intervencij.