Superman ne rešuje le sveta, ampak tudi studio

Najnovejša različica filma Superman tokrat ne rešuje le sveta, ampak tudi stagnirajočo blagovno znamko DC Universe in studio Warner Bros.

Po poročanju Forbesa je film (pri The Wall Street Journalu so njegov proračun ocenili na 193 milijonov evrov) dva konca tedna zapored dominiral v ameriških kinematografih, kjer se je kljub standardnemu 54-odstotnemu upadu v drugem koncu tedna predvajanja obdržal na prvem mestu lestvice najbolj gledanih filmov in zaslužil še dodatnih 48,9 milijona evrov, skupno pa je po svetu prislužil že več kot 343 milijonov evrov.

Prvi in najbolj znani Superman je bil zdaj pokojni igralec Christopher Reeve. FOTO: Tv spored-service

Ustvarjalci filma, v katerem ima glavno vlogo 32-letni ameriški igralec David Corenswet, ob njem pa igrata Rachel Brosnahan kot Lois Lane in Nicholas Hoult kot Lex Luthor, so si lahko oddahnili že prvi konec tedna, ko je bil film na sporedu. Zaslužil je impresivnih 107 milijonov evrov in s tem pregnal skrbi, da je občinstvo sito filmov o superjunakih, pa še prekinil serijo neuspehov tovrstnih filmov, v katero sodita tudi lanska filma Madame Web in Lovec Kraven.

Film pod taktirko režiserja Varuhov galaksije Jamesa Gunna opisujejo kot svež pristop k legendi, ki združuje klasično zgodbo o junaku s sodobnimi temami, hkrati pa ohranja optimizem in moč, ki sta sinonima za Supermana.

Nicholas Hoult je upodobil Lexa Luthorja, Rachel Brosnahan Lois Lane, David Corenswet pa je Superman. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Na lestvicah zaslužkov ameriških kinematografov

Mladega Clarka Kenta spremljamo v njegovih prvih letih v Metropolisu, kjer išče ravnotežje med življenjem novinarja in dolžnostmi varuha človeštva. V svetu, ki je razdeljen, poln dvomov in strahov, se Superman spopada z vprašanji pripadnosti, zaupanja in integritete.

Jurski svet: preporod je drugi na lestvicah zaslužkov ameriških kinematografov. FOTO: Universal Pictures

Na lestvicah zaslužkov ameriških kinematografov je takoj za Supermanom film Jurski svet: preporod, ki je prejšnji konec tedna zaslužil približno 23 milijonov dolarjev, sledita pa dve novosti, ki sta hkrati precejšnji razočaranji. Sonyjeva oživitev klasike Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje, v kateri sta se ponovno združila zvezdnika izvirnika iz leta 1997 Jennifer Love Hewitt in Freddie Prinze Jr., je prvi konec tedna zaslužila le 13 milijonov dolarjev, medtem ko so si obetali zaslužek med 15 in 20 milijoni zelencev. Tudi Paramountovi Smrkci so zaostali za pričakovanji in prinesli le 11 milijonov dolarjev. Na petem mestu je film F1 studia Apple Studios, ki je največja uspešnica tehnološkega velikana v kinodvoranah doslej; ta konec tedna je zaslužil približno 9,6 milijona dolarjev.