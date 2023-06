Suhokrajinski Triglav ima vse več oboževalcev (FOTO)

Na tromeji občin Dolenjske Toplice, Kočevje in Žužemberk je v turški dobi stala signalna postojanka, pa tudi podružnična cerkev, posvečena sv. Petru, ki so jo med vojnimi operacijami 13. aprila 1945 porušili. V osemdesetih letih je 888 metrov visok vrh postajal vse bolj priljubljena izletniška točka, v devetdesetih pa je pri ljubiteljih planinstva že vzniknila želja po zavetišču. Prva koča je konec leta 2014 pogorela, 2016. pa je planinska skupina predala svojemu namenu popolnoma novo leseno zgradbo.

Župnik Jože Nemanič je z verniki postavil tudi križev pot.

Župnik Jože Nemanič, ki je služboval v Žužemberku od leta 1981, je s prebivalci Podgozda in drugih vasi v spomin na porušeno cerkev postavil križ in stolp, počistil s smrekami zaraslo okolico hriba in si s tem nakopal tudi negodovanje in kazen pri tedanji oblasti. To ga ni zaustavilo in je z verniki na eni od številnih pešpoti, ki vodijo na vrh, postavil tudi križev pot.

Po dveh desetletjih pogorela

Tako se je Sv. Peter, pravijo mu tudi suhokrajinski Triglav, zlasti ob blagoslavljanjih uveljavil kot priljubljen izletniški kraj v vseh letnih časih. Obiskovalci so prihajali ob vsakem vremenu, zato se je porodila zamisel o trdnem zavetišču. Prvi zanesenjaki so težke brune in preostali material za kočo, ki je dajala prijetno zavetje, nosili z bližnje ceste. Antonu Boldanu, Leopoldu Anžlinu, Vinku Veseliču, Slavku Finku in Marjanu Zupančiču so se pridružili števili ljubitelji planinstva, ki so prav s kočo pritegnili novo članstvo v planinsko sekcijo. Stara koča jim je služila skoraj dve desetletji, vmes doživela številne prenove, dokler ni konec decembra 2014 pogorela. Okoli sedemdeset prostovoljcev je vložilo več sto ur dela, da sta 12. junija 2016 vodja dvorske planinske skupine novomeškega planinskega društva PD Krka Andrej Banko in predsednik meddruštvenega odbora Planinskih društev Dolenjske in Bele krajine Ervin Skobe slovesno prerezala trak ob predstavitvi nove koče, Mirko Vidmar pa jo je s ključem odprl. Planinci so z željo, da bi pritegnili nove pohodnike v ta del neokrnjene Suhe krajine, uredili tudi prostor z ležišči.

Pozdrav z vrha FOTO: Drago Zupančič

Najstarejši udeleženec Peter Bradač je prehodil dobršen del poti. FOTO: Slavko Mirtič

Maja letos so se na vrh odpravili tudi dvorski gasilski veterani. Starejši, ki vzpona niso zmogli, so se odpeljali z gasilskim vozilom, mlajša generacija pa je uživala na pohodu v lepi naravi, vse od gasilskega doma na Dvoru mimo vasi Podgozd in do vrha. Gasilci s Tinetom Fabjanom so poskrbeli za hrano in pijačo, druženje pa bo zagotovo postalo tradicionalno.