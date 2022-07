Stranka SLS dobila novo vodstvo: »Prenehati moramo s starimi vzorci«

Vodenje ene od strank z najdaljšo tradicijo pri nas, SLS, prevzema Marko Balažic. Kot edini kandidat je na današnjem volilnem kongresu dobil praktično soglasno podporo delegatov. V govoru je poudaril, da mora SLS zopet postati močna zmerna stranka, ki bo sledila viziji Ivana Omana, da Slovenija potrebuje liberalno državo in konzervativno politiko.

»Liberalno v smislu, da se država ne vmešava v zadeve, ki se lahko urejajo brez nje, konzervativno pa v smislu, da se velja držati najprej preverjenih stvari, ne pa eksperimentirati, kjer za to ni potrebe,« je v nagovoru po naznanitvi rezultatov glasovanja zbranim dejal Balažic.

Pri volitvah za predsednika stranke je bilo oddanih 79 glasovnic, od tega je 78 delegatov podprlo Balažica, ena glasovnica pa je bila neveljavna.

Prioriteta lokalne volitve

Stranko sicer čaka veliko dela. Prioriteta so prihajajoče lokalne volitve, veliko pozornosti bodo namenili temu, da bodo stabilizirali lokalno mrežo, potem pa sledijo priprave na državnozborske volitve, je ob robu kongresa Balažic dejal za STA.

»Če želimo iti naprej, moramo s starimi vzorci nehati. Danes smo z njimi de facto nehali. Ukvarjati se moramo s tem, kakšno Slovenijo si želimo in kakšne odgovore na ključna vprašanja bomo ponudili, ne pa s tem, kakšne zamere so se dogajale v preteklosti," je dejal. Meni, da je to edina in prava pot, ki jo morajo opraviti tudi na zmerni desni sredini.

Kongresa so se sicer med drugim udeležili tudi dosedanji predsednik SLS Marjan Podobnik, Janez Podobnik in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP).

Del gibanja Povežimo Slovenijo

Balažic se je rodil 28. julija 1984, po izobrazbi pa je politolog. Znan je kot desnici naklonjen politični analitik, pred državnozborskimi volitvami pa je nastopal kot govorec gibanja Povežimo Slovenijo, v okviru katerega so na volitvah nastopile stranke SLS, Konkretno, Zeleni Slovenije, NLS in Novi socialdemokrati. Na volitvah so dobili 3,41-odstotno podporo in ostali pod parlamentarnim pragom.

Vodenje SLS prevzema od Marjana Podobnika, enega od soustanoviteljev stranke, ki pa mu je ni uspelo popeljati na pota stare slave. Položaj so mu jeseni 2018 namreč zaupali v upanju, da bo stranko, ki je po njegovem odhodu z vrha vse bolj tonila in leta 2014 izpadla iz DZ, tja uspel vrniti.